Vợ cao thủ ra tay "tóm" chồng giấu quỹ đen, netizen cười "ná thở"

Nhiều bà vợ thực hiện chính sách tiết kiệm, cắt giảm quá tay khiến các ông chồng rơi vào trạng thái “cháy túi”. Đó là nguyên nhân làm các ông chồng giấu quỹ đen và cũng từ đó nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" ra đời. Mới đây trên fanpage quy tụ nhiều thành viên, hội chị em được dịp khoe chiến tích ra tay tóm gọn những vị trí chồng giấu quỹ đen thu hút sự chú ý và bình luận của netizen. Dường như bài đăng của hội chị em về việc giấu quỹ đen đã đánh động tới cánh mày râu nên họ đã có màn trêu người khi thông báo đã di chuyển số tiền đến vị trí an toàn. Thậm chí, một số còn thách thức đó vợ, người yêu tìm được. Dưới phần bình luận của bài viết về những màn giấu quỹ đen đỉnh cao của các ông chồng nhưng vẫn bị vợ bắt, hội chị em tiện thể tag chồng hay người yêu mình vào với ý định "dằn mặt". Điển hình như bình luận: "Đỉnh cao lắm các anh, về đây biết tay tôi, tôi cũng vừa mở ổ điện, máy tính nhà mình đấy", một người vợ đã gắn thẻ chồng mình kèm theo hình ảnh. Các ông chồng tìm đủ mọi cách để giấu “quỹ đen”, nhưng trong 100 cách giấu thì có đến 99 cách đều bị các chị phát hiện. Vị trí két nước của nhà vệ sinh là nơi mà chị em ít khi sờ tới nhưng khi giác quan thứ 6 được kích hoạt thì hóa ra đây là chỗ các anh em hay giấu quỹ đen. Cậy việc hội chị em không biết gì về điện, hội anh em lập nga quỹ đen trong chiếc loa vi tính. Xem ra ổ đĩa máy tính có vẻ đây là nơi giấu quỹ đen an toàn nhất các anh chồng. Với phương châm "chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất", cánh mày râu cất ngay quỹ đen trong thùng gạo của vợ và cái kết... Ông chồng bất ngờ chăm chỉ mua cây xanh trong nhà, người vợ tỏ ra hoài nghi. Hóa ra đây là nguyên nhân. Mời độc giả xem video: Đám cưới thời bao cấp - Nguồn: VTV24

