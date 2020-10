Vợ lười đổ rác, anh chồng giấu quỹ đen chỗ hiểm khiến CĐM bái phục

Câu chuyện chồng giấu quỹ đen không còn là câu chuyện lạ lẫm xưa nay. Mới đây, một chàng trai hả hê chia sẻ trên MXH cách "ỉm tiền" mà có nằm mơ người vợ cũng không nghĩ tới địa điểm đó. Được biết, cô vợ vốn lười nhác việc nhà và lười dọn rác. Bắt được điểm yếu này, anh chồng nhanh trí tìm ngay được chỗ cất quỹ đen lý tưởng đó là nhét cả cục tiền dưới gậm thùng rác khiến dân tình được phen cười bể bụng. Qua thời gian, cục tiền được người chồng giấu quỹ đen cứ thế to dần lên, con số cũng lên tới cả trăm triệu đồng. Không những thế, anh chồng còn cẩn thận dán một lớp băng dính đen để cố định cục tiền cho chắc chắn. Không chỉ riêng chiêu trò cất quỹ đen siêu đỉnh của ông chồng trên, các ông chồng khác cũng không hề kém cạnh khiến cánh chị em ngã ngửa. Với tính chất không thấm nước của tiền polime, nhiều anh chồng đã nhắm tới chiếc két nước của bồn vệ sinh để cất giấu tài sản riêng. Với tiêu chí, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nhiều anh chồng đã cất thẳng quỹ đen vào chai nước xả mà vợ hay dùng hàng ngày. Nếu cổ điển hơn, nhiều anh chồng giấu quỹ đen ngay dưới chiếc gối mình ngủ. Cạp quần là chỗ ít người sờ tới và cũng là vị trí mà các anh chồng nhắm tới để giấu quỹ đen. Móc quần áo là vị trí tưởng nguy hiểm mà vô cùng an toàn để các ông chồng giấu quỹ đen của mình. Qua giấu quỹ đen với IQ thượng thừa. Mời quý độc giả xem video: Yêu Thì Ghét Thôi - Tập 3 | Bị vợ phát hiện quỹ đen và cách xử lý khôn khéo của ông Quang quác - Nguồn: VTV Giải Trí Official

