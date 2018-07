Viettel phá dớp và lên ngôi cực căng

Những năm gần đây, U-17 Viettel là vị khách thường xuyên từ bán kết giải U-17 Quốc gia, trong đó có nhiều trận chung kết nhưng liên tục gục ngã. Lần này họ đã “phá dớp” để viết lại lịch sử, lần đầu lên ngôi vô địch quốc gia.

Lần đầu Viettel đánh bại SL Nghệ An ở CK để lên ngôi

Những lần trước khi thì Viettel thua PVF, lúc thì thua SL Nghệ An rồi lại là bại tướng trước Hà Nội, lúc thì thua Đồng Tháp… nó cứ như một lời nguyền vậy, nhưng lần này thì họ đã viết trang sử mới, vượt qua lời nguyền bằng trận thắng ấn tượng trước SL Nghệ An 3-1 để lên ngôi.



Vua phá lưới có hai cầu thủ Đặng Ngọc Đức (Viettel và Võ Nguyên Hoàng (PVF)

Tuy nhiên có một câu hỏi lớn đặt ra cho HLV Nguyễn Minh Tiến của U-17 SL Nghệ An, đó là khởi đầu trận đấu, họ phòng ngự quá tiêu cực, trong khi hỏa lực của SL Nghệ An lại không yếu, điều này đã tạo điều kiện cho U-17 Viettel dần dần đẩy cao đội hình dồn SL Nghệ An về phần sân nhà.



Đã vậy phòng ngự SL Nghệ An cũng không phải chắc chắn, kiên cố, hay giỏi phản công từ phòng ngự. Với lối đá bế tắc này Viettel đã nắm thế thượng phong và phút 25 thì họ đã biến lợi thế thành bàn thắng.



Nguyễn Văn Chức (Viettel) là thủ môn xuất sắc giải

Ngọc Đức băng xuống dọc theo sườn trái để đón bóng bổng từ đồng đội chuyền dài xuống, Đức có thừa thời gian xử lý, thủ môn Văn Bá lao ra nhưng không gian và thời gian thì quá đẹp cho Ngọc Đức thực hiện pha tâng bóng kỹ thuật bổng, ngoài tầm với của thủ môn Văn Bá mở bàn cho Viettel. Hiệp 1 cũng khép lại với tỷ số này.

Sang đầu hiệp 2, cụ thể là phút 49 thì Ngọc Tú có pha đệm bóng nối cận thành từ pha dứt điểm từ xa của đồng đội nhân đôi cách biệt cho đội bóng đá Viettel.

Viettel chơi tấn công cực hay

Phòng ngự tiêu cực để khi bị dẫn 2-0 thì SL Nghệ An mới vùng dậy chơi tấn công. SL Nghệ An tấn công rất nét nhưng họ trỗi dậy quá chậm. Mãi đến phút 86 thì Văn Chức có pha đánh đầu cận thành rút ngắn 1-2 cho SL Nghệ An.



SL Nghệ An vùng lên tìm bàn san bằng ở những phút cuối trận. Tuy nhiên phút 90+5 thì SL Nghệ An bị hồi mã thương bằng pha phản công của Viettel và lần này Hữu Nam dẫn bóng sát cầu môn đối mặt thủ môn Văn Bá và sút sệt chéo góc ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho Viettel.



Đánh bại kỳ phùng địch thủ ở giải trẻ này, lần đầu Viettel lên ngôi vô địch U-17 Quốc gia.

+ Các danh hiệu khác của giải:

Vô địch: Viettel - Cúp, cờ và 50 triệu đồng

Hạng nhì: SLNA- HCB và 30 triệu đồng

Đồng hạng ba: PVF, SHB Đà Nẵng – HCĐ và 20 triệu đồng/đội

Giải Fair-play: Viettel – cờ và 10 triệu đồng

Đồng Vua phá lưới (5 bàn): Đặng Ngọc Đức (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (PVF)-kỷ niệm chương và 5 triệu đồng (chia đôi)



Cầu thủ xuất sắc nhất: Võ Nguyên Hoàng (PVF)- kỷ niệm chương và 5 triệu đồng



Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Chức (Viettel) kỷ niệm chương và 5 triệu đồng.