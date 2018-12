Việt Nam thắng Philippines, phe vé được đà đẩy giá lên 6-10 triệu đồng/cặp

Trận thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Philippines tối qua vừa đủ kích thích thêm sức hấp dẫn của trận lượt về diễn ra vào ngày 6/12. Giá vé trận bán kết chợ đen, vốn bị đẩy cao ngất ngưởng ngay sau khi mở bán, nay lại tăng nhẹ lên gấp 6 lần mệnh giá.

Do VFF vừa trả vé mua trực tuyến từ cuối tuần trước, hoạt động rao bán trên mạng xã hội càng trở nên nhộn nhịp. Rất nhiều người rao bán vé loại mệnh giá cao nhất 500.000 đồng với giá lên tới 6-10 triệu đồng/cặp tuỳ vị trí. Vé mệnh giá thấp nhất là 200.000 đồng cũng được "hét" giá hơn 2 triệu đồng/cặp.

Sở hữu tấm vé xem bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam vs Philippines là thành công của nhiều người hâm mộ. Cũng giống như VFF bán vé online số lượng lớn, "chợ đen" trực tuyến cũng nở rộ trước trận bán kết lượt về. Một nhóm Facebook có tên "Chợ vé bóng đá Việt Nam" được lập ra cách đây 2 tuần, ngay trước trận Việt Nam gặp Malaysia nhưng đã có tới hơn 5 ngàn thành viên.

Hoạt động rao bán vé trận bán kết lượt về được đẩy mạnh ngay trong ngày mở bán, tạm "hạ nhiệt" để chờ kết quả trận lượt đi và lại bùng nổ sau chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo. Cũng có không ít người đăng tin thu gom vé số lượng lớn, nhiều khả năng là phe vé.

Trong khi đó, "chợ đen" kiểu truyền thống lại khá ảm đạm trong hôm nay. Phe vé không đứng nhiều ở bên ngoài sân Mỹ Đình như thường lệ, thay vào đó họ tập trung trước cổng trụ sở LĐBĐ Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, việc VFF bán vé online khiến phe vé không lợi dụng được các chiêu trò xếp hàng gom vé dẫn tới khan hiếm nguồn cung.

Tất nhiên điều đó không xóa sổ được thị trường chợ đen mà chỉ chuyển phe vé sang một phương thức khác hiện đại hơn, đó là các "chợ đen" trực tuyến.

Cũng vì kiểu mua bán online thế này, một vài cổ động viên đã ngậm quả đắng khi mua phải vé giả được in rất tinh vi, chỉ khác một hai chi tiết nhỏ so với giá thật. VFF mới đây đã cảnh báo người hâm mộ trước hiện tượng này, đồng thời khẳng định sẽ không cho phép người mua vé giả được vào sân xem trận bán kết lượt về Việt Nam vs Philippines vào 19h30 ngày 6/12 tới ở Mỹ Đình.