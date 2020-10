Vì sao Trần Đức Bo rút khỏi Hoa hậu chuyển giới 2020?

Được biết, trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay, hiện tượng mạng Trần Đức Bo đã “mạnh dạn” đăng ký và trở thành một thí sinh của cuộc thi. Đặc biệt, bài dự thi của anh chàng đã đạt được tương tác ngoài kỳ vọng, thậm chí còn leo lên top các người dự thi. Cho đến thời điểm này, bài dự thi đã đạt 204 ngàn likes, 144 ngàn comments cùng hơn 33 ngàn share. "Gây bão" chưa được bao lâu thì mới đây, Trần Đức Bo bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân rằng mình sẽ rút lui khỏi đường đua của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Trần Đức Bo viết: 'Em rút lui vì em nếu đến phút 89 Top 1 không phải là em thì chắc chắn mọi người sẽ rất shock , bao nhiêu công sức của các cô chú, anh chị và các em gái những ngày qua vận động như đổ sông đổ biển vậy". Sau khi biết thông tin này, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối và mong Trần Đức Bo sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường và mang lại niềm vui cho mọi người. Trước khi gây bão ở cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới, hiện tượng mạng Trần Đức Bo đã nổi đình đám từ năm 2017 đến nay. Loạt danh xưng kiểu như "trai đẹp song sinh của V - BTS", "chồng iu của các vợ"... là đều dùng để nhắc đến Trần Đức Bo. Sau khi trở thành hiện tượng MXH vì việc make up như ulzzang Hàn, thời gian gần đây, cậu bạn lại nổi lên với nickname "thảm họa Tik Tok". Lối trang điểm gắn mác Trần Đức Bo là đôi mắt to tròn, da mặt trắng như bông tuyết, đánh khối chuẩn từng nét và môi son đậm. Ngoài ra, Bo còn được biết đến với động tác giả mèo cùng câu hát: mèo méo meo mèo meo. Sau vài năm nổi tiếng nhiều người đã nhận thấy Đức Bo có thay đổi khá lớn về nhan sắc. Đương nhiên phong cách và vẻ ngoài của nhân vật này cũng có sự thay đổi. Ở khoảng năm 2018 - 2019, hoạt động của Trần Đức Bo trên MXH có vẻ chững lại, trang Facebook cá nhân của Đức Bo chỉ có ảnh từ cuối năm 2019. Thời gian này, Đức Bo không đưa ra phát ngôn gây tranh cãi hay có hình ảnh gây sốc nào nên không còn nhiều người quan tâm. Đức Bo vẫn ưa chuộng phong cách make up đậm đà nhưng ngày càng nữ tính hơn, chăm chỉ khoe vòng 3 với những bộ trang phục táo bạo. Được biết, hiện tại Đức Bo đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, thi thoảng anh bạn mới trở về Đà Nẵng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụy - Nguồn: VTV24

Được biết, trong cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam năm nay, hiện tượng mạng Trần Đức Bo đã “mạnh dạn” đăng ký và trở thành một thí sinh của cuộc thi. Đặc biệt, bài dự thi của anh chàng đã đạt được tương tác ngoài kỳ vọng, thậm chí còn leo lên top các người dự thi. Cho đến thời điểm này, bài dự thi đã đạt 204 ngàn likes, 144 ngàn comments cùng hơn 33 ngàn share. "Gây bão" chưa được bao lâu thì mới đây, Trần Đức Bo bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân rằng mình sẽ rút lui khỏi đường đua của cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Trần Đức Bo viết: 'Em rút lui vì em nếu đến phút 89 Top 1 không phải là em thì chắc chắn mọi người sẽ rất shock , bao nhiêu công sức của các cô chú, anh chị và các em gái những ngày qua vận động như đổ sông đổ biển vậy". Sau khi biết thông tin này, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối và mong Trần Đức Bo sẽ sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường và mang lại niềm vui cho mọi người. Trước khi gây bão ở cuộc thi Hoa Hậu Chuyển Giới , hiện tượng mạng Trần Đức Bo đã nổi đình đám từ năm 2017 đến nay. Loạt danh xưng kiểu như "trai đẹp song sinh của V - BTS", "chồng iu của các vợ"... là đều dùng để nhắc đến Trần Đức Bo. Sau khi trở thành hiện tượng MXH vì việc make up như ulzzang Hàn, thời gian gần đây, cậu bạn lại nổi lên với nickname "thảm họa Tik Tok". Lối trang điểm gắn mác Trần Đức Bo là đôi mắt to tròn, da mặt trắng như bông tuyết, đánh khối chuẩn từng nét và môi son đậm. Ngoài ra, Bo còn được biết đến với động tác giả mèo cùng câu hát: mèo méo meo mèo meo. Sau vài năm nổi tiếng nhiều người đã nhận thấy Đức Bo có thay đổi khá lớn về nhan sắc. Đương nhiên phong cách và vẻ ngoài của nhân vật này cũng có sự thay đổi. Ở khoảng năm 2018 - 2019, hoạt động của Trần Đức Bo trên MXH có vẻ chững lại, trang Facebook cá nhân của Đức Bo chỉ có ảnh từ cuối năm 2019. Thời gian này, Đức Bo không đưa ra phát ngôn gây tranh cãi hay có hình ảnh gây sốc nào nên không còn nhiều người quan tâm. Đức Bo vẫn ưa chuộng phong cách make up đậm đà nhưng ngày càng nữ tính hơn, chăm chỉ khoe vòng 3 với những bộ trang phục táo bạo. Được biết, hiện tại Đức Bo đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống, làm việc, thi thoảng anh bạn mới trở về Đà Nẵng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Lệch chuẩn thần tượng ở trẻ và những hệ lụy - Nguồn: VTV24