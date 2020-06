"Thảm họa Tiktok" Trần Đức Bo bị soi triệt để nhan sắc thật

Thời gian gần đây những vụ việc bị soi nhan sắc thật khác xa với ảnh trên mạng trở nên quá quen thuộc. Một phần dẫn đến điều trên do các bạn trẻ quá lạm dụng dùng đến 7749 app chỉnh ảnh khiến dung nhan thật "đẹp" khác xa ảnh thật. Nhân vật mới nhất bị dân tình đưa vào "thước ngắm" ảnh trên mạng - ngoài đời là "thảm họa Tiktok" Trần Đức Bo. Khi xuất hiện trên show Come out, ngoài những chia sẻ về bản thân như từng có bạn gái nhưng bị cắm sừng nên quay sang yêu thằng bạn thân, nhan sắc ngoài đời của thảm họa TikTok Trần Đức Bo gây chú ý không kém. Bởi khi không có app chỉnh ảnh hay được tự căn ke góc chụp, trông thảm họa mạng Trần Đức Bo kém xinh hơn hẳn. Cụ thể gương mặt của Đức Bo không còn v-line, da cũng không được trắng trẻo láng mịn như trên mạng mà thay vào đó là góc cạnh hơn, da tối màu hơn. Dù câu chuyện này khá dễ hiểu nhưng một lần nữa phải khẳng định sức mạnh ghê gớm của các app chụp hình và nạn nhân mới nhất đã điền tên Trần Đức Bo. Một vài hình ảnh khác của Trần Đức Bo trên mạng... và so sánh những bức ảnh mới đây nhất thấy rõ sự khác biệt của thảm họa mạng này. Trần Đức Bo tên thật Trần Phi Đức, sinh năm 1999 tại Đà Nẵng. Hiện thảm hoạn mạng này sinh sống ở TP HCM. Cách đây vài năm, Đức Bo nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với những clip gây cười có phần khá lố. Thời điểm đó, Đức Bo tự nhận bản thân là bản sao của nam idol Hàn Quốc nổi tiếng là V (BTS). Sau đó, anh chàng này bị dân mạng chỉ trích cực kỳ dữ dội vì "ảo tưởng", quá tự tin vào bản thân. Sau thời gian dài "vắng bóng", thảm họa mạng Trần Đức Bo bất ngờ trở lại với ngoại hình lạ hoắc, bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho việc can thiệp dao kéo. Mời quý độc giả xem video: TRẦN ĐỨC BO SIÊU LÉM LỈNH TRONG THE BLUED'S FACE 2020 - Nguồn: Blued

Thời gian gần đây những vụ việc bị soi nhan sắc thật khác xa với ảnh trên mạng trở nên quá quen thuộc. Một phần dẫn đến điều trên do các bạn trẻ quá lạm dụng dùng đến 7749 app chỉnh ảnh khiến dung nhan thật "đẹp" khác xa ảnh thật. Nhân vật mới nhất bị dân tình đưa vào "thước ngắm" ảnh trên mạng - ngoài đời là "thảm họa Tiktok" Trần Đức Bo. Khi xuất hiện trên show Come out, ngoài những chia sẻ về bản thân như từng có bạn gái nhưng bị cắm sừng nên quay sang yêu thằng bạn thân, nhan sắc ngoài đời của thảm họa TikTok Trần Đức Bo gây chú ý không kém. Bởi khi không có app chỉnh ảnh hay được tự căn ke góc chụp, trông thảm họa mạng Trần Đức Bo kém xinh hơn hẳn. Cụ thể gương mặt của Đức Bo không còn v-line, da cũng không được trắng trẻo láng mịn như trên mạng mà thay vào đó là góc cạnh hơn, da tối màu hơn. Dù câu chuyện này khá dễ hiểu nhưng một lần nữa phải khẳng định sức mạnh ghê gớm của các app chụp hình và nạn nhân mới nhất đã điền tên Trần Đức Bo. Một vài hình ảnh khác của Trần Đức Bo trên mạng... và so sánh những bức ảnh mới đây nhất thấy rõ sự khác biệt của thảm họa mạng này. Trần Đức Bo tên thật Trần Phi Đức, sinh năm 1999 tại Đà Nẵng. Hiện thảm hoạn mạng này sinh sống ở TP HCM. Cách đây vài năm, Đức Bo nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội với những clip gây cười có phần khá lố. Thời điểm đó, Đức Bo tự nhận bản thân là bản sao của nam idol Hàn Quốc nổi tiếng là V (BTS). Sau đó, anh chàng này bị dân mạng chỉ trích cực kỳ dữ dội vì "ảo tưởng", quá tự tin vào bản thân. Sau thời gian dài "vắng bóng", thảm họa mạng Trần Đức Bo bất ngờ trở lại với ngoại hình lạ hoắc, bị cộng đồng mạng đặt dấu hỏi cho việc can thiệp dao kéo. Mời quý độc giả xem video: TRẦN ĐỨC BO SIÊU LÉM LỈNH TRONG THE BLUED'S FACE 2020 - Nguồn: Blued