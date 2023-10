Văn Hậu và vợ sắp cưới khoe đăng ký kết hôn đúng ngày 20/10

Hôm nay (20/10), cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân bức ảnh đi đăng ký kết hôn với Doãn Hải My. Sau khi đăng tải, 3 bức ảnh của Văn Hậu và Doãn Hải My đã đạt 45 nghìn like và thu hút hơn 800 bình luận. Nhiều bạn bè, đồng đội của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã vào chúc mừng. Trong khi đó, các CĐV đang mong chờ đám cưới của cầu thủ sinh năm 1999. Như vậy, sau nhiều năm tìm hiểu, hậu vệ của CLB CAHN và người đẹp Doãn Hải My đã quyết định sống chung một nhà. Cặp đôi này vừa kỷ niệm tròn 3 năm yêu nhau hôm 15/8 vừa qua và màn cầu hôn của Văn Hậu đã giúp cho chuyện tình của cả hai bước sang một trang mới. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam cầu thủ nhận xét bạn gái là người tử tế, thấu hiểu cho công việc của mình. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Thời điểm người đẹp sinh năm 2001 dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nam cầu thủ cũng có mặt để ủng hộ khiến nhiều người đồn đoán họ yêu nhau. Tuy nhiên, Doãn Hải My không lên tiếng xác nhận, thường trả lời khéo léo khi nói về mối quan hệ với hậu vệ sinh năm 1999. Ảnh: FBNV

Hôm nay (20/10), cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân bức ảnh đi đăng ký kết hôn với Doãn Hải My. Sau khi đăng tải, 3 bức ảnh của Văn Hậu và Doãn Hải My đã đạt 45 nghìn like và thu hút hơn 800 bình luận. Nhiều bạn bè, đồng đội của hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã vào chúc mừng. Trong khi đó, các CĐV đang mong chờ đám cưới của cầu thủ sinh năm 1999. Như vậy, sau nhiều năm tìm hiểu, hậu vệ của CLB CAHN và người đẹp Doãn Hải My đã quyết định sống chung một nhà. Cặp đôi này vừa kỷ niệm tròn 3 năm yêu nhau hôm 15/8 vừa qua và màn cầu hôn của Văn Hậu đã giúp cho chuyện tình của cả hai bước sang một trang mới. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam cầu thủ nhận xét bạn gái là người tử tế, thấu hiểu cho công việc của mình. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Thời điểm người đẹp sinh năm 2001 dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nam cầu thủ cũng có mặt để ủng hộ khiến nhiều người đồn đoán họ yêu nhau. Tuy nhiên, Doãn Hải My không lên tiếng xác nhận, thường trả lời khéo léo khi nói về mối quan hệ với hậu vệ sinh năm 1999. Ảnh: FBNV