Vợ tương lai Đoàn Văn Hậu và đam mê bất tận với túi hàng hiệu

Những giờ gần đây, khắp MXH đang chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc là Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Theo đó, chàng cầu thủ điển trai đã bí mật tổ chức màn cầu hôn xúc động. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã gật đầu đồng ý. Dù không chính thức hoạt động showbiz song vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu vẫn là nhân tố hút bộn like trên MXH vì phong độ sắc vóc. Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu phong cách thời trang "rất gì và này nọ" và những chiếc túi hàng hiệu đầy mùi tiền. Trên trang cá nhân của mình, những chiếc túi hàng hiệu là vật dụng không thể thiếu trong những bức ảnh của Doãn Hải My. Thời gian gần đây, vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu rất yêu thích chiếc túi xách của LV này. Form dáng chiếc túi hình hộp đứng, nhỏ xinh chỉ đựng được 1 vài món đồ song nó lại có tính ứng dụng rất cao. Trend túi hộp đã "làm mưa làm gió" giới sành mặc nhiều năm gần đây. Doãn Hải My cũng chứng tỏ mình là người xu hướng khi sở hữu rất nhiều thiết kế như vậy. Những chiếc túi form dáng hộp năng động và cá tính được Doãn Hải My ưu ái rất lớn. Doãn Hải My như thể là fan cứng của LV khi sưu tầm 1 lúc cả tủ những "đứa con tinh thần" của nhà mốt này. Cô có từ túi kẹp nách cho tới những chiếc dáng hộp hay túi tote big size. Dior cũng là cái tên được vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu điểm danh. Item Lady Dior có bề mặt được đính kết chi tiết nổi này được cô ưu ái cho những thiết kế áo dài, váy đầm cocktail. Item màu kem này có giá không dưới 100 triệu đồng. Tất nhiên, thương hiệu được tất cả các cô gái ao ước có nhất là Hermes cũng nằm trong tầm tay Doãn Hải My. Cô nàng có tới 2 phiên bản Hermes Kelly. Trong đó size mini có màu nâu sáng và phiên bản lớn hơn là màu đen hot hit. Chiếc flap bag key chain màu đen này của Doãn Hải My đã bị "bỏ quên" khá lâu. Nó từng được chân dài ưu ái đeo từ mùa đông nhiều năm trước.

Những giờ gần đây, khắp MXH đang chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc là Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Theo đó, chàng cầu thủ điển trai đã bí mật tổ chức màn cầu hôn xúc động. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã gật đầu đồng ý. Dù không chính thức hoạt động showbiz song vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu vẫn là nhân tố hút bộn like trên MXH vì phong độ sắc vóc. Bên cạnh đó, cô nàng còn sở hữu phong cách thời trang "rất gì và này nọ" và những chiếc túi hàng hiệu đầy mùi tiền. Trên trang cá nhân của mình, những chiếc túi hàng hiệu là vật dụng không thể thiếu trong những bức ảnh của Doãn Hải My. Thời gian gần đây, vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu rất yêu thích chiếc túi xách của LV này. Form dáng chiếc túi hình hộp đứng, nhỏ xinh chỉ đựng được 1 vài món đồ song nó lại có tính ứng dụng rất cao. Trend túi hộp đã "làm mưa làm gió" giới sành mặc nhiều năm gần đây. Doãn Hải My cũng chứng tỏ mình là người xu hướng khi sở hữu rất nhiều thiết kế như vậy. Những chiếc túi form dáng hộp năng động và cá tính được Doãn Hải My ưu ái rất lớn. Doãn Hải My như thể là fan cứng của LV khi sưu tầm 1 lúc cả tủ những "đứa con tinh thần" của nhà mốt này. Cô có từ túi kẹp nách cho tới những chiếc dáng hộp hay túi tote big size. Dior cũng là cái tên được vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu điểm danh. Item Lady Dior có bề mặt được đính kết chi tiết nổi này được cô ưu ái cho những thiết kế áo dài, váy đầm cocktail. Item màu kem này có giá không dưới 100 triệu đồng. Tất nhiên, thương hiệu được tất cả các cô gái ao ước có nhất là Hermes cũng nằm trong tầm tay Doãn Hải My. Cô nàng có tới 2 phiên bản Hermes Kelly. Trong đó size mini có màu nâu sáng và phiên bản lớn hơn là màu đen hot hit. Chiếc flap bag key chain màu đen này của Doãn Hải My đã bị "bỏ quên" khá lâu. Nó từng được chân dài ưu ái đeo từ mùa đông nhiều năm trước.