Văn Hậu bị “đào” phát ngôn lần đầu gặp Hải My, netizen nghi vấn?

Đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thời gian gần đây nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành nhiều sự quan tâm đến các mối quan hệ cũ của chàng hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Mới đây, bức ảnh cũ của cặp đôi ở thời điểm mới quen biết nhau được "đào" lại. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ là trong tấm hình còn có sự xuất hiện của Hoàng Anh Ốc - bạn gái cũ Đoàn Văn Hậu. Thời điểm đó, Văn Hậu vẫn đang hẹn hò cùng Hoàng Anh Ốc. Ngoài ra, netizen còn nhớ lại video cầu hôn Doãn Hải My hồi tháng 9/2023, Văn Hậu đã nói: "Khi lần đầu chúng ta gặp nhau, anh biết rằng em là người mà anh luôn tìm kiếm. Mỗi khoảnh khắc bên em là một hành trình đẹp và đầy ý nghĩa"... Với phát ngôn của Văn Hậu, cư dân mạng cho rằng lần đầu gặp gỡ, anh đã chú ý đến Hải My dù có Hoàng Anh Ốc kề bên. Về phía Hải My, khi dính tin đồn hẹn hò Văn Hậu, cô nàng bị fan của Hoàng Anh Ốc liên tục làm phiền, nhận định là kẻ thứ ba. Tuy nhiên, Hải My nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện chen chân vào tình cảm của người khác. Hiện tại tất cả chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, cái kết đẹp cho chuyện tình của Văn Hậu và Hải My mới đang được phần lớn người hâm mộ quan tâm. Sau lễ ăn hỏi và đám cưới tại Thái Bình vào ngày 11/11 vừa qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang chuẩn bị cho tiệc cưới tổ chức ở Hà Nội. Thời gian này, cặp vợ chồng trẻ đang dành toàn bộ thời gian để đi đưa thiệp mời. Trên thiệp cưới cả hai quy định khách đến tham dự phải mặc đồ theo dress code gồm 3 màu: hồng pastel, xám, be. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào lúc 17h ngày 26/11 tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ảnh: Tổng hợp

