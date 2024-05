Đại lý Việt nhận cọc Mitsubishi Triton 2024, từ 650 triệu đồng?

Vào hồi cuối tháng 3/2024, một chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Đến nay, đại lý Mitsubishi tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Theo một số nguồn tin không chính thức, mẫu xe này có giá dự đoán từ khoảng 650 triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý, Mitsubishi Triton thế hệ mới tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự đời cũ. Thời gian ra mắt và giao xe dự kiến sẽ là tháng 9 năm nay. Tại Thái Lan, Mitsubishi Triton thế hệ thứ ba có giá khởi điểm từ 565.000 baht (385 triệu đồng) cho biến thể khung gầm cabin đơn 2.4L Active và cao nhất ở mức 1.298.000 baht (885 triệu đồng) Ở thế hệ mới, Mitsubishi Triton đã tăng đáng kể về mặt kích thước. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.265/5.360 x 1.865/1.930 x 1.775/1.815 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 130 mm. Trong khi đó, khoảng sáng gầm dao động từ 203 - 222 mm, tùy theo phiên bản. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của mẫu xe bán tải này cũng thay đổi đáng kể. Được áp dụng thiết kế Beast Mode mới, Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật. Bên cạnh đó là cụm đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha được đặt bên dưới. Ở phiên bản Athlete cao cấp, xe sẽ có đặc điểm nhận dạng là màu sơn cam Yamabuki Orange Metallic đặc trưng. Nổi bật trên nền cam là hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp chữ "C" ngược trên đầu xe, ốp trên cản trước/sau, ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la-zăng, baga nóc và thanh thể thao trên thùng hàng. Bên trong xe, Mitsubishi Triton đã được bổ sung nhiều trang bị mới. Có thể kể đến một số trang bị nổi bật của xe như vô lăng chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch,... Xe có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và cổng USB Type A/Type C. Không chỉ tiện nghi hơn, xe còn được cải thiện về mặt an toàn với những trang bị như camera 360 độ, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khẩn cấp khi đạp nhầm chân ga, giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe bán tải này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel MIVEC tăng áp đơn, dung tích 2.4L với công suất tối đa 183 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại dải tua máy 2.250 - 2.500 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel MIVEC tăng áp kép, dung tích 2.4L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.750 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các bản thấp của xe sẽ dùng hệ thống lái trợ lực điện thủy lực và hệ dẫn động 4 bánh Easy Select 4WD. Riêng bản Athlete sẽ có 7 chế độ lái, hệ thống lái trợ lực điện điện tử và hệ dẫn động 4 bánh Super Select II 4WD, cho phép chuyển đổi từ 2H sang 4H. Trong suốt thời gian qua, Mitsubishi Triton thường xuyên là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn 579 xe, thấp hơn đáng kể so với "ông hoàng phân khúc" Ford Ranger (4.824 xe). Sự xuất hiện của thế hệ mới có thể sẽ giúp Mitsubishi Triton cải thiện sức bán. Video: Chi tiết xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 mới.

Vào hồi cuối tháng 3/2024, một chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 mới đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Việt Nam. Đến nay, đại lý Mitsubishi tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Theo một số nguồn tin không chính thức, mẫu xe này có giá dự đoán từ khoảng 650 triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý, Mitsubishi Triton thế hệ mới tại Việt Nam sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự đời cũ. Thời gian ra mắt và giao xe dự kiến sẽ là tháng 9 năm nay. Tại Thái Lan, Mitsubishi Triton thế hệ thứ ba có giá khởi điểm từ 565.000 baht (385 triệu đồng) cho biến thể khung gầm cabin đơn 2.4L Active và cao nhất ở mức 1.298.000 baht (885 triệu đồng) Ở thế hệ mới, Mitsubishi Triton đã tăng đáng kể về mặt kích thước. Cụ thể, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.265/5.360 x 1.865/1.930 x 1.775/1.815 mm và chiều dài cơ sở 3.130 mm. So với thế hệ cũ, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 130 mm. Trong khi đó, khoảng sáng gầm dao động từ 203 - 222 mm, tùy theo phiên bản. Tương tự kích thước, thiết kế ngoại thất của mẫu xe bán tải này cũng thay đổi đáng kể. Được áp dụng thiết kế Beast Mode mới, Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật. Bên cạnh đó là cụm đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha được đặt bên dưới. Ở phiên bản Athlete cao cấp, xe sẽ có đặc điểm nhận dạng là màu sơn cam Yamabuki Orange Metallic đặc trưng. Nổi bật trên nền cam là hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp chữ "C" ngược trên đầu xe, ốp trên cản trước/sau, ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la-zăng, baga nóc và thanh thể thao trên thùng hàng. Bên trong xe, Mitsubishi Triton đã được bổ sung nhiều trang bị mới. Có thể kể đến một số trang bị nổi bật của xe như vô lăng chỉnh 4 hướng, ghế lái chỉnh điện, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch,... Xe có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto có dây, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và cổng USB Type A/Type C. Không chỉ tiện nghi hơn, xe còn được cải thiện về mặt an toàn với những trang bị như camera 360 độ, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khẩn cấp khi đạp nhầm chân ga, giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu xe bán tải này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel MIVEC tăng áp đơn, dung tích 2.4L với công suất tối đa 183 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại dải tua máy 2.250 - 2.500 vòng/phút. Thứ hai là động cơ diesel MIVEC tăng áp kép, dung tích 2.4L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.750 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các bản thấp của xe sẽ dùng hệ thống lái trợ lực điện thủy lực và hệ dẫn động 4 bánh Easy Select 4WD. Riêng bản Athlete sẽ có 7 chế độ lái, hệ thống lái trợ lực điện điện tử và hệ dẫn động 4 bánh Super Select II 4WD, cho phép chuyển đổi từ 2H sang 4H. Trong suốt thời gian qua, Mitsubishi Triton thường xuyên là mẫu xe bán chạy thứ 2 trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn 579 xe, thấp hơn đáng kể so với "ông hoàng phân khúc" Ford Ranger (4.824 xe). Sự xuất hiện của thế hệ mới có thể sẽ giúp Mitsubishi Triton cải thiện sức bán. Video: Chi tiết xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 mới.