Tôn Ngộ Không 3 lần lỡ miệng, suýt gặp họa sát thân thế nào?

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong tác phẩm "Tây Du Ký" của nhà văn Ngô Thừa Ân. Với 72 phép biến hóa và gậy Như Ý, Mỹ Hầu Vương tung hoành khắp nơi, đánh bại và tiêu diệt không ít yêu quái trên đường phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Người có công lớn giúp Tôn Ngộ Không trở thành nhân vật có bản lĩnh cao cường là Bồ Đề Tổ Sư. Ông là sư phụ đầu tiên của Mỹ Hầu Vương và là người truyền dạy 72 phép biến hóa, đạo pháp trường sinh bất tử. Sau khi Tôn Ngộ Không học thành tài, Bồ Đề Tổ Sư đuổi người học trò này đi. Trước khi Mỹ Hầu Vương bị đuổi đi, Bồ Đề Tổ Sư đã căn dặn người đệ tử rằng: "Ngươi đi rồi sau này ắt sẽ gây họa, tuyệt đối không được nói ta là sư phụ ngươi, nếu nhắc tên ta nửa chữ, ta sẽ biết và xuất hiện, khiến cho linh hồn người bay xuống Cửu U, vĩnh viễn không được chuyển kiếp". Nghe xong, Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý. Sở dĩ Bồ Đề Tổ Sư không muốn người đệ tử này nhắc đến tên mình khi ở bên ngoài là vì sợ Mỹ Hầu Vương với tính cách ngông cuồng, ngang ngược sẽ gây rắc rối, hủy hoại thanh danh của mình. Là người truyền thụ cho Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa, Bồ Đề Tổ Sư chắc chắn là tiên nhân không hề tầm thường. Thêm nữa, ông nói rằng chỉ cần Mỹ Hầu Vương nhắc đến tên của ông dù là nửa chữ thì cũng sẽ biết và xuất hiện, dễ dàng lấy mạng người đệ tử này. Tuy nhiên, sau khi bị sư phụ đầu tiên đuổi đi, Tôn Ngộ Không không chỉ một mà ba lần nhắc đến Bồ Đề Tổ Sư: "Ta may mắn gặp được một vị lão tổ đã dạy ta sức mạnh trường sinh chân chính, đạo pháp trường sinh bất tử". Với 3 lần "lỡ miệng" này, nhiều người cứ ngỡ Bồ Đề Tổ Sư sẽ xuất hiện và khiến Tôn Ngộ Không "trả giá" vì đã làm trái lời răn dạy của mình. Thế nhưng, cả 3 lần, Mỹ Hầu Vương đều không bị sư phụ tìm đến hỏi tội. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, Bồ Đề Tổ Sư không lấy mạng Tôn Ngộ Không vì làm trái lời thề xuất phát từ việc vị sư phụ này không thực sự có ý định giết người đệ tử này. Dù Tôn Ngộ Không có nhắc đến Bồ Đề Tổ Sư nhưng không hề biết thân phận thật của ông. Ngay cả sau này, Mỹ Hầu Vương thần thông quảng đại cũng không tìm được nơi ở của vị sư phụ đầu tiên thu nhận mình. Do đó, Bồ Đề Tổ Sư không sợ bất cứ ai sẽ tìm đến mình ngay cả khi Tôn Ngộ Không "lỡ miệng" nói ra. Lý do tiếp theo là Tôn Ngộ Không có nói về Bồ Đề Tổ Sư nhưng không hủy hoại thanh danh của ông. Vậy nên, Bồ Đề Sư Tổ không truy cứu vấn đề này.

