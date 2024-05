Mercedes-AMG GT 43 Coupe 2025 "giá mềm" đã chính thức mở bán

Mercedes-AMG GT 43 2025 mới là dòng xe “Entry-level” được định vị nằm dưới dòng xe GT 53 và GT 63. Mercedes-AMG GT 43 Coupe được trang bị động cơ M139, đây là loại động cơ xăng I4 tăng áp với dung tích chỉ 2.0 lít, có thể sản sinh công suất tối đa 421 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này đạt được là nhờ vào sự hỗ trợ của một mô-tơ điện đóng góp thêm tối đa 14 mã lực, tạo thành hệ truyền động hybrid dạng nhẹ. So với động cơ V8 4.0L tên mã M177 trên các “đàn anh” GT 53 và GT 63, được tinh chỉnh công suất lần lượt 476 mã lực và 585 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại lần lượt 700 Nm và 800 Nm, thì rõ ràng động cơ M139 của Mercedes-AMG GT 43 thể thao không thể so bì được. Tuy nhiên khi so với chính loại M139 đang dùng trên mẫu SL 43, thì GT 43 lại mạnh hơn tới 41 mã lực. GT 43 truyền sức mạnh từ động cơ và mô-tơ điện xuống 2 bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp đa ly hợp. Chính vì không dẫn động 4 bánh như GT 53 và GT 63, cộng với thông số vận hành thua kém hơn, nên GT 43 chỉ có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,6 giây. GT 53 chỉ cần 3,9 giây để làm điều tương tự, trong khi với GT 63 là 3,2 giây. Những khách hàng đặt mua xe có cá nhân hóa chiếc xe thông qua bộ phận cá nhân hóa MANUFAKTUR, chương trình cá nhân hóa của Mercedes-Benz. Người dùng có thể cá nhân hóa hàng loạt các lớp sơn ngoại thất độc quyền đến nhiều loại phụ kiện nội thất. Khách hàng có thể sử dụng bộ cấu hình để lựa chọn ra chiếc xe của mình với những cấu hình theo sở thích. Ngoài ra, người dùng còn có thể lựa chọn gói nâng cấp AMG Dynamic Plus với giá 4.819 Euro bao gồm nhiều chi tiết nâng cấp hiệu năng cao. Mẫu xe cũng được trang bị các giá đỡ động cơ AMG, bộ vi sai khóa cầu sau AMG điều khiển điện tử, gói nâng cấp chế độ “RACE” và bộ phận khí động học chủ động ở phía trước. Xe cũng được trang bị bộ phanh hiệu năng cao AMG được sơn màu vàng. Xe còn có thể được nâng cấp với hàng loạt các trang bị khác như cánh gió cố định phía sau có giá 2.380 Euro. Xe cũng có thể được trang bị ghế sau có tựa lưng gập được có giá 1.904 Euro, mui xe toàn cảnh có giá 1.071 Euro, màn hình HUD có giá 1.178 Euro hay chức năng sưởi vô lăng có giá bán 309 Euro. Về ngoại thất xe cũng có thể được nâng cấp gói ốp AMG Night Package hoặc gói Chrome ngoại thất AMG đồng giá 1.130 Euro. Về nội thất, xe có cả tùy chọn ghế thể thao AMG Performance có giá 2.558 Euro hay ghế bọc da Nappa màu đen microfibre MICROCUT có giá 1.785 Euro, viền nhôm AMG cho nội thất có giá 357 Euro. Nhằm tăng trải nghiệm âm thanh nội thất, người dùng có thể lựa chọn hệ thống âm thanh vòm Burmester có giá bán 1.511 Euro... Hãng xe sang Đức chưa công bố giá xe Mercedes-AMG GT 43, nhưng chắc chắn sẽ phải rẻ hơn con số 135.000 USD (khoảng 3,375 tỷ đồng) của phiên bản GT 53 Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GT 43 Coupe 2025.

Mercedes-AMG GT 43 2025 mới là dòng xe “Entry-level” được định vị nằm dưới dòng xe GT 53 và GT 63. Mercedes-AMG GT 43 Coupe được trang bị động cơ M139, đây là loại động cơ xăng I4 tăng áp với dung tích chỉ 2.0 lít, có thể sản sinh công suất tối đa 421 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Sức mạnh này đạt được là nhờ vào sự hỗ trợ của một mô-tơ điện đóng góp thêm tối đa 14 mã lực, tạo thành hệ truyền động hybrid dạng nhẹ. So với động cơ V8 4.0L tên mã M177 trên các “đàn anh” GT 53 và GT 63, được tinh chỉnh công suất lần lượt 476 mã lực và 585 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại lần lượt 700 Nm và 800 Nm, thì rõ ràng động cơ M139 của Mercedes-AMG GT 43 thể thao không thể so bì được. Tuy nhiên khi so với chính loại M139 đang dùng trên mẫu SL 43, thì GT 43 lại mạnh hơn tới 41 mã lực. GT 43 truyền sức mạnh từ động cơ và mô-tơ điện xuống 2 bánh sau thông qua hộp số tự động 9 cấp đa ly hợp. Chính vì không dẫn động 4 bánh như GT 53 và GT 63, cộng với thông số vận hành thua kém hơn, nên GT 43 chỉ có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 4,6 giây. GT 53 chỉ cần 3,9 giây để làm điều tương tự, trong khi với GT 63 là 3,2 giây. Những khách hàng đặt mua xe có cá nhân hóa chiếc xe thông qua bộ phận cá nhân hóa MANUFAKTUR, chương trình cá nhân hóa của Mercedes-Benz. Người dùng có thể cá nhân hóa hàng loạt các lớp sơn ngoại thất độc quyền đến nhiều loại phụ kiện nội thất. Khách hàng có thể sử dụng bộ cấu hình để lựa chọn ra chiếc xe của mình với những cấu hình theo sở thích. Ngoài ra, người dùng còn có thể lựa chọn gói nâng cấp AMG Dynamic Plus với giá 4.819 Euro bao gồm nhiều chi tiết nâng cấp hiệu năng cao. Mẫu xe cũng được trang bị các giá đỡ động cơ AMG, bộ vi sai khóa cầu sau AMG điều khiển điện tử, gói nâng cấp chế độ “RACE” và bộ phận khí động học chủ động ở phía trước. Xe cũng được trang bị bộ phanh hiệu năng cao AMG được sơn màu vàng. Xe còn có thể được nâng cấp với hàng loạt các trang bị khác như cánh gió cố định phía sau có giá 2.380 Euro. Xe cũng có thể được trang bị ghế sau có tựa lưng gập được có giá 1.904 Euro, mui xe toàn cảnh có giá 1.071 Euro, màn hình HUD có giá 1.178 Euro hay chức năng sưởi vô lăng có giá bán 309 Euro. Về ngoại thất xe cũng có thể được nâng cấp gói ốp AMG Night Package hoặc gói Chrome ngoại thất AMG đồng giá 1.130 Euro. Về nội thất, xe có cả tùy chọn ghế thể thao AMG Performance có giá 2.558 Euro hay ghế bọc da Nappa màu đen microfibre MICROCUT có giá 1.785 Euro, viền nhôm AMG cho nội thất có giá 357 Euro. Nhằm tăng trải nghiệm âm thanh nội thất, người dùng có thể lựa chọn hệ thống âm thanh vòm Burmester có giá bán 1.511 Euro... Hãng xe sang Đức chưa công bố giá xe Mercedes-AMG GT 43 , nhưng chắc chắn sẽ phải rẻ hơn con số 135.000 USD (khoảng 3,375 tỷ đồng) của phiên bản GT 53 Video: Giới thiệu Mercedes-AMG GT 43 Coupe 2025.