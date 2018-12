Văn Đức và Ngọc Nữ nói gì sau tin đồn vào khách sạn cùng nhau

Phan Văn Đức trở thành cái tên "hot" nhất đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà vô địch. Ngay lập tức, bạn gái tin đồn của anh chàng là Ngọc Nữ được nhắc tên nhiều không kém. Ngọc Nữ và Văn Đức bị đồn hẹn hò từ khá lâu nhưng cả hai vẫn khiến dân mạng tò mò về mối quan hệ tình cảm.

Trên báo chí, cả hai vẫn chỉ thừa nhận là bạn cùng quê, thậm chí mẹ của chân sút người Nghệ An còn một mực khẳng định anh chưa hề có bạn gái và Ngọc Nữ là bạn gần nhà nên chơi cùng nhau mà thôi. Tuy nhiên, những hành động, cử chỉ thân mật của cặp đôi này lại nhiều lần khiến người hâm mộ xôn xao, tìm cách khẳng định cả hai đang hẹn hò.

Bình luận của cầu thủ U23 liện tục hiện lên khi được người hâm mộ chú ý.

Cách đây chưa đầy một ngày, Ngọc Nữ đăng bức ảnh diện một chiếc đầm đỏ cùng cây thông Noel rất rực rỡ cùng dòng chú thích: "1 year! Where are we now?" (Tạm dịch: Một năm! Bây giờ chúng ta đang ở đâu?). Ngay sau đó bức ảnh của người đẹp nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Được chú ý nhiều nhất sau bức ảnh chính là dòng bình luận của Phan Văn Đức: "Ahihi đồ gầy". Đáp lại lời trêu chọc, top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không ngại thả "thính": "Gầy nhưng Nữ đầy người yêu nhé". Những comment đùa giỡn đầy ẩn ý này một lần nữa khiến fan càng chú ý tới mối quan hệ của cả hai trên mạng xã hội.

Những lần cả hai đi cùng nhau còn vô tình được fan bắt gặp.

Không những vậy, chỉ cách đây ít ngày mạng xã hội xôn xao trước bức ảnh trích xuất từ camera một khách sạn được cho là cầu thủ của ĐT Việt Nam và bạn gái tin đồn.

Mặc dù bức ảnh đã được làm mờ và nhân vật nam có đeo khẩu trang nhưng qua vóc dáng, người hâm mộ vẫn khẳng định chắc nịch là Văn Đức. Đứng kế bên anh, cô gái được cho là Ngọc Nữ mặc áo đỏ đồng điệu, khuôn mặt xinh đẹp tươi rói.

Hình ảnh trong khách sạn cũng khiến người hâm mộ xôn xao suốt thời gian qua.

Qua một số đặc điểm nội thất, cư dân mạng còn chỉ ra tấm hình được chụp ở một khách sạn tại TP Vinh – Nghệ An. Khi liên hệ với Ngọc Nữ, đại diện của người đẹp chia sẻ với chúng tôi: "Thông tin trên là không chính xác. Hiện tại, chúng tôi không muốn trả lời câu hỏi nào liên quan đến Văn Đức”.