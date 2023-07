Tuyển nữ Việt Nam được FIFA "tặng quà" đặc biệt trước khi đấu Hà Lan

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật cuối cùng trên sân Fred Taylor Park để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội nữ Hà Lan ngày 1/8. Trong sáng ngày 31/7, toàn đội sẽ di chuyển tới TP.Dunedin.

Đặc biệt, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ di chuyển từ TP. Auckland tới TP.Dunedin bằng chuyên cơ do FIFA bố trí riêng, nhằm đảm bảo lịch trình theo đúng kế hoạch của giải.

Trước đó, để chuẩn bị cho trận gặp đội Bồ Đào Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ di chuyển hơn 100 km từ TP.Auckland đến TP.Hamilton bằng xe buýt do FIFA bố trí.

Theo tìm hiểu, TP.Dunedin có nền nhiệt khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand. Do đó, trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội Hà Lan được tổ chức thi đấu tại sân có mái che Forsyth Barr.

Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che toàn phần, tạo thành không gian khép kín để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây.