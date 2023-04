Tuổi 28 Lương Xuân Trường làm chủ tịch, vợ làm giám đốc

Lương Xuân Trường là cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam do lò đào tạo CLB Hoàng Anh Gia Lai đào tạo ra. Hiện tiền vệ người Tuyên Quang đang thi đấu cho CLB Hải Phòng tại V-League. Năm 2022 à một năm đầy sóng gió với tiền vệ Lương Xuân Trường. Sau khi rời CLB Hoàng Anh Gia Lai, anh chàng cập bến CLB Hải Phòng nhưng gặp chấn thương nặng. Mãi gần đây, anh trở lại thi đấu nhưng cũng không để lại dấu ấn gì. Gặp vấn đề trên đường sự nghiệp nhưng thật may, Xuân Trường vẫn có một sự nghiệp khác ổn định và đặc biệt có hậu phương vô cùng vững chắc đó là cô vợ tài năng Nhuệ Giang. Hiện tại, ngoài thời gian đá bóng Xuân Trường cùng các cộng sự của mình vẫn tiếp tục phát triển trung tâm phục hồi chấn thương thể thao. Anh là người đồng sáng lập tuy nhiên do đặc thù công việc nên giao cho người khác quản lý. Vừa qua, khi mở rộng một chi nhánh mới tại TP.HCM, Xuân Trường để vợ Nhuệ Giang làm giám đốc chi nhánh Hà Nội. Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào tháng 4/2021. Cả hai đã có một bé gái với biệt danh Little Daisy vào 6/2022. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, đám cưới của cả hai vẫn chưa được tổ chức. Ngô Nhuệ Giang sinh năm 1993, từng học Đại học RMIT. Gia đình cô sinh sống tại Cầu Giấy, Hà Nội. Cặp đôi này vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Do phụ chồng công việc ở trung tâm nên thời gian gần đây nàng WAG mới xuất hiện nhiều hơn. Năm 2019, Nhuệ Giang từng vướng vào ồn ào với người hâm mộ của Xuân Trường trên mạng xã hội. Cụ thể, thời điểm trên Nhuệ Giang bị nhiều người chỉ trích khi đăng ảnh chụp những món quà mà các fan gửi tặng Xuân Trường và viết: “Các em gửi bao nhiêu quà thì chỉ báu chị thôi”. Sau scandal này, Nhuệ Giang trở nên kín tiếng hơn trên MXH và lui về sau để củng cố cho sự nghiệp của Xuân Trường.

