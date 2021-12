Tuổi 22, Đoàn Văn Hậu có những thứ đàn anh phải ước ao

Bộc lộ tài năng từ sớm, nên tôi thấy không có gì lạ khi Đoàn Văn Hậu đã kiếm bội tiền từ khi còn rất trẻ. Còn nhớ năm 2019, CLB Hà Nội từng đàm phán với Austria Wien để đưa chàng trai Thái Bình sang thi đấu cho đội tuyển nước Áo. Riêng chi phí “mượn” nam cầu thủ sinh năm 1999 đã gần 3 tỷ đồng cho hợp đồng trong mùa 2019-2020. Và nếu đội bóng Áo muốn mua lại hậu vệ của đội bóng Hà Nội, họ sẽ phải bỏ ra hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Nhưng sau đó, CLB Hà Nội đã cùng với SC Heerenveen đưa Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu với mức lương 450.000 euro/năm (khoảng 11,5 tỷ đồng) trước thuế. Như vậy trung bình mỗi năm, cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhận về khoảng 217.000 euro (khoảng gần 6 tỷ đồng). Đây là mức lương cao thứ 2 ở đội bóng Hà Lan và cao nhất so với các cầu thủ Việt Nam thời điểm ấy. Tính đến đầu năm 2021, khi mới tròn 22 tuổi, Đoàn Văn Hậu đã có trong tay số tài sản ước tính 10 tỷ đồng. Tháng 11 vừa qua,Văn Hậu cũng vung tiền để tậu căn hộ cao cấp và trở thành hàng xóm của thầy Park. Văn Hậu chi hơn 5 tỷ đồng để sở hữu căn hộ tọa lạc trên trục đường kết nối với sân vận động Mỹ Đình, nơi CLB Hà Nội đóng quân tập luyện. Từ nam cầu thủ giản dị nhất đội tuyển quốc gia, Văn Hậu ngày càng cho thấy gu thời trang của bản thân ngày một đẳng cấp, khi mua sắm những món hàng hiệu đắt đỏ. Bên cạnh đó, năm 2020 vừa qua, cầu thủ này cũng tự sắm cho mình xế hiệu Mercedes-Benz GLC 300 trị giá gần 3 tỷ đồng. Ngay từ khi Đoàn Văn Hậu cùng đồng đội lập thành tích lịch sử tại U23 Châu Á năm 2018, đời tư của anh đã được quan tâm hẳn. Thời gian này, dân mạng phát hiện nam cầu thủ sinh năm 1999 đã hẹn hò với gái xinh Hoàng Anh Ốc. Cả hai trở thành cặp đôi đẹp nhất nhì làng bóng khi chàng điển trai, tài năng còn nàng cũng xinh đẹp xuất sắc. Thế nhưng đến tháng 9/2020, người đẹp bất ngờ bóng gió về chuyện chia tay Đoàn Văn Hậu. Sau đó dân mạng cũng phát hiện họ đã bỏ theo dõi và không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội. Không lâu sau, Đoàn Văn Hậu tung hint hẹn hò với Doãn Hải Mỹ - hot girl 2k1 Hà thành và là Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không chỉ theo dõi nhau trên mạng xã hội, chàng còn xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 để cổ vũ, động viên và an ủi khi bạn gái tin đồn không lọt top 3. Thậm chí, Văn Hậu còn đăng hình thân thiết cười nói với em trai Hải My. Bố của Người đẹp Tài Năng còn đến thăm nhà riêng của nam cầu thủ. Mời quý độc giả xem clip Đoàn Văn Hậu đu trend "nhìn sang trái" - Nguồn: TikTok

