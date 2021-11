Netizen "tóm gọn" Đoàn Văn Hậu dẫn bạn gái tin đồn đi ăn đêm

Tối 11/11, trên khán đài của SVĐ QG Mỹ Đình trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, nếu tinh mắt nhiều người sẽ nhận ra sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn là người đẹp Doãn Hải My. Ảnh: Sports 5 Xuất hiện trong trang phục thi đấu của đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đến từ rất sớm để cổ vũ các đồng đội. Với con mắt tinh tường của dàn netizen, họ đã nhanh chóng phát hiện được Văn Hậu dắt theo bạn gái tin đồn là Doãn Hải My đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Xuất hiện trên khán đài SVĐ QG Mỹ Đình, Doãn Hải My cũng diện chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam phía trong lớp áo khoác. Sự xuất hiện của người đẹp từng thi Hoa hậu Việt Nam ngay lập tức thu hút sự chú ý của không chỉ netizen mà còn cả những phóng viên ảnh có mặt tại SVĐ QG Mỹ Đình. Chưa dừng lại, sau khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam, các netizen còn bắt gọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu dẫn bạn gái tin đồn đi ăn đêm. Và địa điểm được chọn là quán ăn quen thuộc của anh chàng trên con phố Ngọc Khánh. Quán ăn trên cũng chính là địa điểm mà nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam từng xuất hiện. Dù chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My không còn mới mẻ nhưng cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai chính thức mối quan hệ. Trước đó, netizen nắm trong tay"7749" hint hẹn hò nhưng Đoàn Văn Hậu và gái xinh Doãn Hải My không phủ nhận mà chẳng khẳng định mối quan hệ của cả hai. Cách đây chưa lâu, các "thám tử" mạng lại soi ra một hành động vô cùng đặc biệt của cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khi chàng cầu thủ dẫn bạn gái tin đồn tới gặp bố mình ở Thái Bình lên Hà Nội thăm con trai. Theo lịch trình đêm ngày 12/11, Đoàn Văn Hậu sẽ rời Hà Nội để sang Hàn Quốc điều trị chấn thương. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

