Tung clip bắt trend, Á hậu Huyền My bị soi chiếc mũi khác lạ

Sau khi chính thức trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tính đến thời điểm hiện tại, Huyền My vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Á hậu Huyền My vốn nổi tiếng với gương mặt tự nhiên thế nhưng mới đây, cô nàng khiến không ít lần tá hỏa khi để lộ nhiều điểm khác lạ đặc biệt là ở chiếc mũi. Cụ thể, mới đây trên tài khoản Tik Tok các nhân, Nguyễn Trần Huyền My bất ngờ đăng tải đoạn clip đang bắt trend. Tuy nhiên, gương mặt thiếu tự nhiên của cô mới là tâm điểm chú ý. Netizen cho rằng trong đoạn clip, Huyền My bất ngờ để lộ chiếc mũi cứng đơ khác thường, sống mũi bỗng cao khác thường và bị netizen cho là giống hệt như dáng mũi diều hâu, khiến tổng thể khuôn mặt trông mất cân đối. Chưa kể, việc sử dụng app cũng làm nàng Á hậu xinh đẹp trở nên "sượng trân". Nhiều người cho rằng nàng Á hậu đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ và sử dụng app làm đẹp để hoàn thiện bản thân, ai ngờ đâu lại bị "phản tác dụng". Dưới phần bình luận, netizen cũng liên tục để lại bình luận bênh vực, cho rằng có thể là do góc chụp nên nhìn Huyền My mới khác lạ như vậy. Trước đó, Á hậu Huyền My cũng từng có lần khiến netizen "giật mình" với chiếc mũi khác lạ Huyền My lúc mới đăng quang từng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào. Chính gương mặt đẹp tự nhiên làm nên tên tuổi của Huyền My sau khi đăng quang. Tuy nhiên, không ít lần nàng Á hậu khiến netizen phải đặt dấu hỏi về việc "dao kéo" vì những "con ảnh" lộ sự "cứng đơ". Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

