Netizen tò mò điểm thi tốt nghiệp của em trai Á hậu Huyền My

Em trai Á hậu Huyền My cũng là thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, sau khi công bố điểm mọi động thái của cậu bạn đều được cư dân mạng chú ý. Mới đây, Á hậu Huyền My có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội: "Nó không cho mình đăng bảng điểm lên. Thôi thì mình cứ chúc mừng như vậy. Yêu nhất trên đời". Dựa vào lời chúc mừng của Huyền My, netizen cũng phần nào đoán được Việt Anh có điểm thi tốt nghiệp THPT khá tốt nên mới được chị gái tự hào như vậy. Vừa có chị gái là Á hậu, cậu em trai vừa bảnh bao lại học giỏi, đây đúng chuẩn cặp chị em "con nhà người ta" mà bao người mơ ước. Trước đó, Huyền My từng chia sẻ hình ảnh em trai tốt nghiệp cấp 3 tại ngôi trường "đắt đỏ".Em trai Huyền My từng theo học tại trường quốc tế Hà Nội Academy, chỉ tính riêng học phí mỗi năm đã lên tới hơn 142 triệu đồng. Ngoài ra, Việt Anh còn sở hữu thành tích "khủng" trong học tập như đạt danh hiệu học sinh Giỏi của trường. Sau khi những hình ảnh được chia sẻ, nhiều lời khen ngợi dành cho ngoại hình như "soái ca" của em trai Huyền My. Được biết, Huyền My và em trai kém nhau 8 tuổi, cả hai cực kỳ thân thiết từ bé đến lớn. Việt Anh nhiều lần gây sốt vì sở hữu chiều cao vượt trội 1m74, phong cách ăn diện thanh lịch và ngoại hình không khác gì hot boy. Không còn là cậu bé bụ bẫm, đáng yêu ngày nào, giờ đây Việt Anh đã trưởng thành hơn, ngoại hình "lột xác" hơn nhiều khiến hội chị em "đổ đứ đừ". Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

