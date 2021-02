Trường quân đội nơi sản sinh dàn hot girl thần thái “chất ngút trời“

Sở hữu nét đẹp "mong manh" tựa nàng thơ, hot girl quân đội Trúc Hà luôn khiến người đối diện khó lòng rời mắt. Nữ sinh thế hệ 2k đã từng học song song cả ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và cấp 3 từ khi chưa đủ tuổi học đại học bởi đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Cô mong muốn tương lai sẽ trở trở một người có đức, có tài, thành công. Vẻ đẹp đời thực của nàng hot girl luôn khiến người đối diện xao xuyến.Nữ sinh quân đội Trương Diệu Linh nổi lên nhờ loạt ảnh mặc quân phục khi tham dự kì thi THPT Quốc gia. Nổi bật với sống mũi cao, đôi mắt to tròn, Diệu Linh từng nhận "cơn mưa lời khen" của cộng đồng mạng. Cô gái Hà Tĩnh hiện đang theo học Múa tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tận dụng ưu thế gương mặt cá tính luôn giúp cô nổi bật giữa dàn trai xinh gái đẹp, Linh hiện đang là người mẫu lookbook có tiếng, được nhiều nơi "chọn mặt gửi vàng". Mina Young (tên thật Nguyễn Nga) từng là sinh viên Thanh nhạc của trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với nét đẹp xinh xắn, trong trẻo tựa búp bê, Mina còn là mẫu ảnh khá có tiếng cho cửa hàng thời trang và mẫu ảnh cho nhiếp ảnh. Sở hữu gương mặt thanh thoát với đôi mắt to và phong cách ăn mặc khá dịu dàng, vẻ đẹp của Nguyễn Nga thường được so sánh với các hot girl Hàn Quốc. Cô nàng sinh năm 1998 bắt đầu được CĐM chú ý khi bức ảnh mặc quân phục trong lần biểu diễn tại trường được lan truyền trên MXH. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

