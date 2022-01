Trước scandal “đi đường quyền”, Trang Nemo từng có thị phi nào?

Ngày hôm qua (16/1), cuộc xô xát giữa 2 chủ shop thời trang Trang Nemo và Trần My là chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Trước vụ ẩu đả này, hot girl Trang Nemo trước đó từng sở hữu nhiều thị phi khiến cư dân mạng nhiều phen dậy sóng, từ chuyện làm ăn đến bóc phốt chồng ngoại tình. Cụ thể, vào tháng 5/2019, "hot girl thị phi" Trang Nemo bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội sau clip ẩu đả vào đầu nhân viên vì nghi người này làm mất điện thoại của mình. Tháng 10/2019, Trang Nemo xuất hiện trong một bài đăng, bị tố bán hàng "fake" và lừa đảo. Cuối năm 2019, lại xuất hiện đoạn "clip nóng" mà nữ chính bị cho là Trang Nemo, tuy nhiên, nữ chủ shop sau đó đã phủ nhận. Cách đây 1 tháng, Trang Nemo cũng từng gây xôn xao khi đứng ra tố nhân viên tên Tr. “tuồn” hàng ra ngoài để người thân bán kiếm tiền. Lúc bấy giờ, Trang Nemo cho biết rằng bản thân cô không muốn làm lớn chuyện đồng thời tạo cho nhân viên Tr một con đường sống, làm lại cuộc đời. Tính từ đó cho đến nay, vừa tròn 1 tháng, nữ chủ shop này lại tiếp tục gây ồn ào với vụ ẩu đả cùng hot girl bán hàng khác là Trần My. Sự việc bắt đầu khi Trần My đã sử dụng hình ảnh của Trang Nemo để quảng cáo bán hàng kém chất lượng mà không xin phép. Để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của mình cũng như ảnh hưởng đến người tiêu dùng, phía Trang Nemo đã livestream “bóc phốt” Trần My. Sau phần livestream của Trang Nemo, phía Trần My đã chủ động liên hệ với chủ shop thời trang nổi tiếng hẹn gặp để giải quyết. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

