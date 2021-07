Đóng MV mới của K-ICM, “hot girl thị phi” Lê Bống gây tranh cãi

Tối 12/7, K-ICM gây sự chú ý khi tung ra MV Chim Quý Trong Lồng, có sự tham gia của giọng ca Văn Mai Hương và hot TikToker Lê Bống. Sau 15 giờ công chiếu, MV mới của K-ICM nhận về hơn 500 ngàn view, 12 ngàn like nhưng lượt dislike chạm mốc hơn 7 ngàn. Một trong những lý do khiến cư dân mạng dành tặng nhiều dislike cho MV này chính là có sự xuất hiện của "hot girl thị phi" Lê Bống. Hầu hết trong MV hot girl Lê Bống chiếm trọn spotlight, cô xuất hiện xuyên suốt trong, thể hiện những điệu múa cổ xưa. Khác với hình ảnh nhí nhảnh, táo bạo thường thấy, hot girl TikTok Lê Bống trong MV có tạo hình đậm chất cổ phong, khoác lên mình bộ cổ phục, hòa mình vào thiên nhiên và khoe khả năng múa của mình với nhiều biểu cảm. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện xuyên suốt trong MV lại mang nhiều ý kiến trái chiều trên MXH, bởi trước đó Lê Bống là gương mặt gắn với nhiều thị phi. Cụ thể, một số netizen khẳng định việc mời "hot girl thị phi" Lê Bống vào MV để tạo độ viral là một nước đi sai lầm của K-ICM. Họ đã không ngần ngại ấn dislike vào MV này. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận gần như phản đối sự xuất hiện của Lê Bống trong MV. Họ cho rằng cô nàng không phù hợp với múa, chân tay cứng đơ không hề mềm mại, uyển chuyển. Phần lớn bình luận để lại đều chê điệu múa mà Lê Bống thể hiện: "lên đồng", "tập dưỡng sinh","loăng quăng khiêu vũ cùng hoàng hôn", "đang tập gym chứ không phải múa" "xin đừng gọi đây là MÚA",... “Lê Bống sẽ rất tuyệt vời nếu như tôi chưa từng xem TikTok của chị”, “Sao không mời hẳn nghệ sĩ múa lại mời TikToker?”, "Lê Bống không phù hợp với phạm trù nghệ thuật này đâu",...là những bình luận của netizen. Hiện MV này vẫn đang gây tranh cãi trên MXH, hầu hết đều nhắm đến hot girl Lê Bống khi xuất hiện trong MV. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: CHIM QUÝ TRONG LỒNG - K-ICM X VĂN MAI HƯƠNG X LÊ BỐNG - Nguồn: K-ICM Official

