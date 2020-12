Trước mang thai, An Nguy từng hé lộ về chuyện học hành ra sao?

An Nguy công khai việc mang thai khiến ai nấy xôn xao. Đính kèm đó, Nữ Vlogger 8X khoe tấm hình chụp chung với Alex - người yêu đồng giới rất hạnh phúc. An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (sinh năm 1987) được cộng động mạng biết đến là một nữ Vlogger đời đầu xinh đẹp, trẻ trung, cá tính, có những quan điểm thú vị về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vào năm 2014, An Nguy từng gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện chuyện học hành - thi cử và đỗ đại học của mình. An Nguy cũng chẳng ngại ngần thú nhận thẳng mình là người lười biếng, ham chơi. Và suốt 12 ngồi trên ghế nhà trường, nữ vlogger chưa bao giờ tự hào về kết quả học tập. Thậm chí, thành tích bết bát tới mức thầy giáo của An Nguy còn phải lên tiếng khuyên học trò không nên thi tốt nghiệp vì khả năng cao sẽ trượt. Tuy nhiên, sau lời nhận xét của thầy giáo An Nguy dường như thay đổi hoàn toàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, An Nguy rất chăm chỉ, cô thường xuyên thức khuya để học bài. Ngày có kết quả, nữ vlogger được điểm 9 môn Toán khiến thầy giáo bộ môn cũng phải ngã ngửa vì bất ngờ. Sự thay đổi của An Nguy không chỉ giúp cô đỗ đại học mà còn từng đỗ thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng An Nguy bất ngờ bỏ ngang sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại California State University Long Beach. Theo tìm hiểu ngôi trường vlogger An Nguy theo học tại Mỹ là trường công lập ở bang California và là 1 trong 5 trường đại học toàn diện lớn nhất miền Tây nước Mỹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar

An Nguy công khai việc mang thai khiến ai nấy xôn xao. Đính kèm đó, Nữ Vlogger 8X khoe tấm hình chụp chung với Alex - người yêu đồng giới rất hạnh phúc. An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (sinh năm 1987) được cộng động mạng biết đến là một nữ Vlogger đời đầu xinh đẹp, trẻ trung, cá tính, có những quan điểm thú vị về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Vào năm 2014, An Nguy từng gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện chuyện học hành - thi cử và đỗ đại học của mình. An Nguy cũng chẳng ngại ngần thú nhận thẳng mình là người lười biếng, ham chơi. Và suốt 12 ngồi trên ghế nhà trường, nữ vlogger chưa bao giờ tự hào về kết quả học tập. Thậm chí, thành tích bết bát tới mức thầy giáo của An Nguy còn phải lên tiếng khuyên học trò không nên thi tốt nghiệp vì khả năng cao sẽ trượt. Tuy nhiên, sau lời nhận xét của thầy giáo An Nguy dường như thay đổi hoàn toàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, An Nguy rất chăm chỉ, cô thường xuyên thức khuya để học bài. Ngày có kết quả, nữ vlogger được điểm 9 môn Toán khiến thầy giáo bộ môn cũng phải ngã ngửa vì bất ngờ. Sự thay đổi của An Nguy không chỉ giúp cô đỗ đại học mà còn từng đỗ thủ khoa trong kì thi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đỗ vào Đại học Sư phạm Hà Nội nhưng An Nguy bất ngờ bỏ ngang sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại California State University Long Beach. Theo tìm hiểu ngôi trường vlogger An Nguy theo học tại Mỹ là trường công lập ở bang California và là 1 trong 5 trường đại học toàn diện lớn nhất miền Tây nước Mỹ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar