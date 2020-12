An Nguy mang thai, tình đồng tính có động thái đầu tiên

Thông tin về chuyện An Nguy đang mang thai hiện đang trở thành chủ đề nóng được nhiều người bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Trước đó, trên trang cá nhân, An Nguy đã chia sẻ bức hình khoe bụng bầu to vượt mặt ngồi cạnh người tình đồng giới Alex kèm dòng trạng thái: "May mà vẫn chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành". Bức ảnh cùng dòng chia sẻ này khiến ai cũng bất ngờ bởi trước đó đôi trẻ chưa một lần công khai mối quan hệ. Về phần mình, tình đồng tính của An Nguy cũng thông báo tin vui theo phong cách cực "lầy lội" trên trang cá nhân Instagram: "Sau nhiều năm, cuối cùng cũng quyết định được đứa nào đi đẻ rồi". Hiện tại nữ vlogger An Nguy chỉ để lại bức hình khoe bụng bầu ngồi cạnh người tình đồng tính cùng 4 bài đăng khác trên Instagram của mình. Còn phía Alex, người tình đồng tính của An Nguy cũng để lại duy nhất bức hình này cùng một bức hình chụp chân dung bản thân. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Alex cũng chỉ follow duy nhất một mình tài khoản của An Nguy. An Nguy và Alexandra Nguyễn bắt đầu có tin đồn hẹn hò từ năm 2017. Cặp đôi có thời gian công khai đăng ảnh tình tứ trên MXH nhưng đến năm 2018, sau scandal tình tay ba giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thì cặp đôi này dường như im hơi lặng tiếng trên MXH. Hiện tại trên Instagram của mình, Alexandra Nguyễn cũng không theo dõi An Nguy mà chỉ follow duy nhất tài khoản được cho là của em bé. An Nguy và Alex Nguyễn quen nhau khi còn là du học sinh và sau đó Alex về nước làm trợ lý cho An Nguy. Dù chưa bao giờ chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình với Alex Nguyễn, nhưng qua nhiều động thái và hiện tại là chuyện mang thai này đã lần nữa khẳng định chắc nịch về mối quan hệ tình cảm của họ. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar

