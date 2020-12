An Nguy tuyên bố mang thai, dân tình không khỏi bất ngờ

An Nguy là nữ Vlogger nổi tiếng tại Việt Nam. Cô sở hữu nhiều tố chất để tỏa sáng: Ngoại hình bắt mắt, gương mặt đẹp, sự hoạt ngôn... Chính vì thế, không khó hiểu khi fanpage và kênh Youtube của An Nguy có tới hàng triệu lượt theo dõi. Trên trang cá nhân mới đây, An Nguy khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi tung ảnh bụng bầu lớn bên người yêu Alex, thông báo chuyện có thai trên trang cá nhân. Cô nàng viết: "May mà chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng Sinh an lành". Ảnh: Facebook nhân vật Chia sẻ của nữ Vlogger An Nguy nhanh chóng nhận được lượt bình luận "khủng" từ dân mạng. Nhiều fan tỏ rõ sự bất ngờ nhưng cũng không quên gửi lời chúc mừng đến cho cặp đôi. An Nguy từng dính tin đồn hẹn hò đồng giới với một cô nàng có tên Alex. Trong tâm bão scandal, Alex cũng có động thái viết story úp mở khiến dân tình vô cùng tò mò. Từ khi dính tin đồn yêu người đồng giới, An Nguy và bạn gái Alex hiếm đăng tải ảnh chung trên trang cá nhân, bởi vậy khi cô nàng chia sẻ việc đang mang thai đã khiến không ít người bất ngờ. Bên cạnh lời chúc mừng, không ít cư dân mạng tỏ ra hoài nghi về độ chân thật của bức ảnh. Trước đó, nữ Vlogger dính vào tin đồn tình tay ba với diễn viên Kiều Minh Tuấn, họ đã thừa nhận việc yêu nhau bất chấp việc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thời điểm đó vẫn chưa chia tay. Thời điểm đó, cả ba nhân vật đều bị ném đá dữ dội vì nghi vấn dựng scandal tình cảm để Pr cho dự án phim Mẹ Tuệ của Cát Phượng. Sự việc ồn ào đến mức dự án phim bị hoãn lại. Riêng An Nguy vẫn khẳng định cô thực sự có tình cảm với Kiều Minh Tuấn và "tố" Cát Phượng cố tình dùng chuyện này để Pr cho phim. An Nguy từng tham dự chương trình The Face và vướng phải nhiều ý kiến trái chiều vì quá yếu kém với vai trò người mẫu. Vào khoảng đầu năm 2020, sau thời gian dài ở ẩn An Nguy bất ngờ xuất hiện trên trang cá nhân của mình chia sẻ về vấn đề giới tính. Nhiều fans hâm mộ của cô đã tỏ ra hào hứng khi thấy thần tượng của mình đã vượt qua scandal để xuất hiện vui vẻ trước công chúng. Đồng thời An Nguy gần như "biến mất" khỏi showbiz Việt. Trên mạng xã hội cô cũng hiếm khi chia sẻ thêm về cuộc sống riêng. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngắm vẻ đẹp không tuổi, như vừa 20 của hot vlogger An Nguy - Nguồn: YAN News

