Trước mang thai, An Nguy từng gây bão với phát ngôn "cực chất"

Thông tin An Nguy mang thai con đầu lòng đang là tâm điểm trên mạng xã hội ngày hôm nay, nữ Vlogger này đã đăng tải hình ảnh ôm bụng bầu lớn, ngồi cạnh người tình đồng giới Alex gây chú ý. Cả An Nguy và Alex đều khá kín tiếng thế nên cả hai hoàn toàn không có động thái gì trên MXH. Trước khi thông báo việc mang thai, An Nguy từng là một nữ Vlogger được nhiều giới trẻ yêu thích bởi những phát ngôn cực thẳng thắn. "Cái trào lưu mà khoe người yêu tốt, khoe chồng đẹp rất là phổ biến. Cái đấy là chuyện người ta yêu thì người ta khoe thôi, mình thì mình chả gato gì đâu". "Yêu thì yêu trong im lặng, ai hỏi thì bảo cháu ế, thế cho nhanh… cưới thì báo cho thiên hạ một tiếng, có con thì khoe con thôi, đừng khoe chồng". "Còn như mình, yêu ai thì nuôi cho nó béo đến mức mẹ nó cũng không nhận ra, thế là chẳng đứa nào thèm ngó". "Khi mình nói mình thích một ai đấy nó không nhất thiết phải là chữ thích theo nghĩa tình cảm". "Mẫu người yêu lý tưởng của tôi là biết điều, quan tâm, đúng mực với người yêu và biết trân trọng. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì đều bình tĩnh suy xét để giải quyết vấn đề". "Hãy cứ để thời gian trôi qua, mọi người sẽ biết thực sự mình là người thế nào. Lúc ấy biết rồi quyết định ủng hộ hay ở lại phụ thuộc vào chính họ". "Chưa bao giờ tôi hết day dứt khi để mình thả trôi cho tình yêu này" "Cái gì cũng phải có thời gian của nó, một khi mình đã cố gắng thì mọi người sẽ nhận ra và trân trọng điều ấy". Ảnh: Sưu tầm Mời quý độc giả đón xem thêm video: An Nguy tái xuất khác lạ sau thời gian "ở ẩn" - Nguồn: SaoStar

