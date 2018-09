Trước khi thành người thứ ba vlog An Nguy làm gì?

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (SN 1986), cô nàng này bắt đầu được mọi người chú ý khi bắt đầu làm vlog cách đây 5 năm và là một trong những vlogger đời đầu cùng với những tên tuổi đình đám khác như Toàn Shinoda, JVevermind hay cả Huyme. Những vlog của vlogger An Nguy thời gian đó được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích bởi đi vào những vấn đề xã hội, giới trẻ ở trong nước. Bằng cách dẫn truyện dí dỏm, ngôn ngữ cực teen, biểu cảm dễ thương, cô nàng sinh năm 1986 này trở thành thần tượng của nhiều người. Sau 1 năm bước chân vào giới vlogger, An Nguy khiến mọi người bất ngờ khi công khai tình cảm với vlogger Toàn Shinoda và trở về Việt Nam cùng người yêu. Về Việt Nam được ít lâu, An Nguy nhận tin buồn khi chàng người yêu đột ngột từ trần sau một cơn cảm lạnh tại nhà riêng. Cô nàng này buồn chán tột độ khi đám cưới, thậm chí là đã chụp xong bộ ảnh cưới với Toàn Shinoda. Sau nỗi đau mất người yêu, An Nguy trở về Mỹ tiếp tục cuộc sống, làm vlog. Trong kho vlog của cô nàng này có hơn 20 clip và sản phẩm nào cũng thu hút được sự chú ý của dân mạng Bẵng đi 1 thời gian, An Nguy lại công khai người yêu đồng giới là Alexandra Nguyễn (Alex). Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nhưng Alex vẫn bên cạnh An Nguy với vai trò phụ tá cho cô trong sự nghiệp. Với vẻ ngoài "tom boy" nam tính, Alex thường xuyên bị người hâm mộ gán ghép với An Nguy. Dù luôn né tránh những câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ này, nhưng cả 2 vẫn rất thân thiết và không ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc thân mật ngay giữa chốn đông người. Năm 2016, An Nguy bắt đầu bước chân vào giới showbiz bằng việc tham gia chương trình The Face. Cũng từ cuộc thi này, nàng vlogger ngày nào đã gây ra không ít lùm xùm trên các mặt báo đơn cử như bị cho rằng quá được HLV ưu ái để đi khá xa dù vẻ ngoài thua kém nhiều so với các thí sinh khác. Phải công nhận rằng, tham gia The Face là một bước tiến vững chắc để An Nguy vào showbiz. Cô nàng này trở thành khách quen của các sự kiện thời trang cũng như giải trí. Cũng trong năm 2016, An Nguy có một bước tiến mới khi lấn sân dần sang nghiệp diễn xuất và bộ phim đầu tay của cô nàng này đó là "Chờ em đến ngày mai" tham gia với Trấn Thành và Will. Mới đây, An Nguy trở thành cái tên cực nóng trên các mặt báo khi dính scandal tình cảm với Kiều Minh Tuấn, người từng có 10 năm gắn bó và thương yêu "đàn chị" Cát Phượng. Chính việc công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn khiến An Nguy trở thành người thứ ba và nhận không ít "gạch đá" từ dân mạng trong những ngày vừa qua.

An Nguy tên thật là Ngụy Thiên An (SN 1986), cô nàng này bắt đầu được mọi người chú ý khi bắt đầu làm vlog cách đây 5 năm và là một trong những vlogger đời đầu cùng với những tên tuổi đình đám khác như Toàn Shinoda, JVevermind hay cả Huyme. Những vlog của vlogger An Nguy thời gian đó được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích bởi đi vào những vấn đề xã hội, giới trẻ ở trong nước. Bằng cách dẫn truyện dí dỏm, ngôn ngữ cực teen, biểu cảm dễ thương, cô nàng sinh năm 1986 này trở thành thần tượng của nhiều người. Sau 1 năm bước chân vào giới vlogger, An Nguy khiến mọi người bất ngờ khi công khai tình cảm với vlogger Toàn Shinoda và trở về Việt Nam cùng người yêu. Về Việt Nam được ít lâu, An Nguy nhận tin buồn khi chàng người yêu đột ngột từ trần sau một cơn cảm lạnh tại nhà riêng. Cô nàng này buồn chán tột độ khi đám cưới, thậm chí là đã chụp xong bộ ảnh cưới với Toàn Shinoda. Sau nỗi đau mất người yêu, An Nguy trở về Mỹ tiếp tục cuộc sống, làm vlog. Trong kho vlog của cô nàng này có hơn 20 clip và sản phẩm nào cũng thu hút được sự chú ý của dân mạng Bẵng đi 1 thời gian, An Nguy lại công khai người yêu đồng giới là Alexandra Nguyễn (Alex). Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nhưng Alex vẫn bên cạnh An Nguy với vai trò phụ tá cho cô trong sự nghiệp. Với vẻ ngoài "tom boy" nam tính, Alex thường xuyên bị người hâm mộ gán ghép với An Nguy. Dù luôn né tránh những câu hỏi của truyền thông về mối quan hệ này, nhưng cả 2 vẫn rất thân thiết và không ngại dành cho nhau những cử chỉ chăm sóc thân mật ngay giữa chốn đông người. Năm 2016, An Nguy bắt đầu bước chân vào giới showbiz bằng việc tham gia chương trình The Face. Cũng từ cuộc thi này, nàng vlogger ngày nào đã gây ra không ít lùm xùm trên các mặt báo đơn cử như bị cho rằng quá được HLV ưu ái để đi khá xa dù vẻ ngoài thua kém nhiều so với các thí sinh khác. Phải công nhận rằng, tham gia The Face là một bước tiến vững chắc để An Nguy vào showbiz . Cô nàng này trở thành khách quen của các sự kiện thời trang cũng như giải trí. Cũng trong năm 2016, An Nguy có một bước tiến mới khi lấn sân dần sang nghiệp diễn xuất và bộ phim đầu tay của cô nàng này đó là "Chờ em đến ngày mai" tham gia với Trấn Thành và Will. Mới đây, An Nguy trở thành cái tên cực nóng trên các mặt báo khi dính scandal tình cảm với Kiều Minh Tuấn, người từng có 10 năm gắn bó và thương yêu "đàn chị" Cát Phượng. Chính việc công khai tình cảm với Kiều Minh Tuấn khiến An Nguy trở thành người thứ ba và nhận không ít "gạch đá" từ dân mạng trong những ngày vừa qua.