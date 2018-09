Từng làm vlog về người thứ ba nhưng An Nguy lại đi đúng vết xe đổ

Những ngày qua chuyện "phim giả, tình thật" của An Nguy và Kiều Minh Tuấn được phô bày trên gần như tất cả các mặt báo lớn. Sự việc còn nóng bỏng hơn khi chính 2 nhân vật trên xác nhận tình cảm với trong 1 đoạn clip phỏng vấn. Cũng từ đó, gần như tất cả các vlog của cô nàng họ Ngụy được lục tìm lại và vlog nói về người thứ ba được "đạo mộ". Cụ thể, vlog nói về chủ đề "Người thứ ba" được chính vlogger An Nguy đăng tải trên blog cá nhân của mình cách đây ba năm. Nó thực sự hot khi có quan điểm cho rằng, tại sao cô nàng này từng nói ra rất nhiều "triết lý" về người thứ ba nhưng suy nghĩ, hành động của cô khác hẳn những gì đã nói trong vlog. Chẳng biết, thực hư chuyện tình cảm giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn là thế nào, nhưng phải chăng việc công khai thừa nhận mình có tình cảm với chàng trai đã gắn bó bên một người phụ nữ khác hơn 10 năm chính là hành động chen ""ngang hàng" mà An Nguy từng mạnh miệng phê phán. Ngay sau khi vlog của An Nguy được "đào mộ" và lưu lại, nhiều dân mạng đã bày tỏ thái độ bằng những dòng bình luận và đa phần đều nói rằng cô nàng này đã thay đổi từ cách suy nghĩ cho đến hành động. Nickname Thiên Hà bình luận: "Chính An là người đưa ra quan điểm về người thứ ba. Lúc đó tôi rất thích nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, cô ấy lại đóng vai "con giáp thứ 13" để đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Đúng là thời gian khiến con người có thể thay đổi là có thật". Nặng lời hơn, nickname Minh Quân chia sẻ: "Là "con giáp 13" có gì vui không An. Bạn đã từng nói rất nhiều, nói rất hay về kẻ thứ ba mà giờ bạn lại vào vai người thứ ba cũng khá đạt. Chính bạn đang làm mất đi hình tượng của bạn rất nhiều. Tôi chẳng cần biết đây là chiêu trò Pr hay tình thật nhưng bạn đang là kẻ phá vỡ hạnh phúc 10 năm của người khác". Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cũng không ít những bình luận bảo vệ An Nguy khi cho rằng việc yêu đương giữa trai chưa vợ, gái chưa chồng là điều khá bình thường. Họ chẳng có gì sai cả, cả hai đến với nhau là tự nguyện vậy có gì gọi là "phá vỡ" ở đây? Nickname Tuấn Hoàng bình luận: "Sao các bạn cứ um hết lên vậy, An là gái chưa chồng, Tuấn là trai chưa vợ, họ đến với nhau có gì sai? Bao giờ Tuấn kết hôn với chị Phượng rồi cơ thì lúc đó mới kết tội An là kẻ phá vỡ. Còn đây là 2 người tự nguyện đến với nhau. Họ cảm mến nhau và công khai yêu nhau thế thôi". Đồng quan điểm với Tuấn Hoàng là Huy Quang cho biết: "Dù có là chiêu trò Pr hay tình thật nhưng họ xứng đôi vừa lứa mà. Có gì sai đâu mà các mẹ, các má cứ phải ầm ầm lên. Mấy ngày nữa là chuyện sẽ hạ màn thôi". Mời quý độc giả xem clip Người thứ ba của An Nguy - Nguồn: Youtube

