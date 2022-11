Trước giờ khai mạc World Cup 2022, khám phá tờ tiền kỉ niệm

Hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá Thế giới World Cup 2022, nhiều sản phẩm được chế tác và sản xuất theo sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, phải kể đến bộ sưu tập tiền lưu niệm Euro có mệnh giá 0 đồng đang thu hút và được nhiều người quan tâm. Ít ngày trước lễ khai mạc World Cup 2022 chính thức diễn ra tại Qatar, những tờ tiền đầu tiên mang mệnh giá 0 Euro đã có mặt tại Việt Nam và khiến những người yêu bóng đá và sưu tầm tiền lưu niệm không khỏi săn đón. Bộ sưu tập tiền lưu niệm Euro này là sản phẩm của công ty Euro Banknote Memory (Pháp) tạo ra với mục đích duy nhất làm kỷ niệm để quảng bá hình ảnh của 32 đội tuyển quốc gia dự Vòng chung kết World Cup 2022. Các tờ tiền được lưu hành cho kì World Cup 2022 đều được cấp giấy phép chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA và ủy quyền bởi Ngân hàng Trung ương Châu Âu đánh số 0 nhận diện. Bộ sưu tập có 32 tờ tiền đều in hình ảnh cầu thủ nổi bật của đội tuyển và địa danh nổi tiếng của quốc gia tham dự Vòng chung kết World Cup 2022. Ngoài những tờ tiền in hình cầu thủ ra còn có 3 tờ tiền ngoài in hình linh vật biểu tượng của World Cup 2022. Những tờ tiền lưu niệm của World Cup 2022 chính thức có mặt tại Việt Nam. Bộ sưu tập tiền lưu niệm Euro 0 đồng này có giá dao động từ 6,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ. Còn nếu mua lẻ từng tờ có giá dao động khoảng 250 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/tờ. Mặt trước tờ tiền lưu niệm World Cup 2022. Mặt sau của tờ tiền lưu niệm World Cup 2022. Trọn bộ những tờ tiền lưu niệm World Cup 2022. Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 20/11 ( tức 23 giờ tối theo giờ Việt Nam). Sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador diễn ra trên SVĐ Al Bayt.

