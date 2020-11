Trước thềm đám cưới, vợ streamer giàu nhất Việt Nam lộ điều thú vị

Đám cưới khủng của Xoài Non và streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis là một trong những sự kiện được mong chờ nhất những ngày sắp tới. Có thể thấy, ngoài không gian đãi cưới xịn sò thì dàn khách mời toàn trai xinh gái đẹp, người nổi tiếng... Trước thềm đám cưới, Xoài Non nhận được một câu hỏi của fan trên Instagram: "Chan tính khi nào có em bé, muốn có bé trai hay bé gái?". Những tưởng vợ streamer giàu nhất Việt Nam sẽ tránh đề cập đến những vấn đề này vì đó là chuyện của tương lai. Nhưng không, Xoài Non thật biết cách tiết lộ mong muốn của mình. Cụ thể, câu trả lời của Xoài Non là muốn "tặng" cho anh chàng streamer Xemesis một bé trai lém lỉnh. Xoài Non cũng muốn phải sau đám cưới mới có thể tính đến chuyện con cái và thời điểm nào thì cũng sẽ do cô và Xemesis quyết định. Lời tiết lộ của Xoài Non càng khiến dân mạng thêm háo hức hơn trước kế hoạch của cặp đôi. . Tưởng tượng khi gia đình nhỏ của streamer giàu nhất Việt Nam sẽ rất vui khi có thêm một thành viên mới, bé trai thì sẽ láu lỉnh, dễ thương y chang bố Xemesis hay một bé gái xinh đẹp, ngọt ngào... Sau đám hỏi siêu khủng cuối năm 2019 vừa qua, Xoài Non và Xemesis đã dọn chung về một nhà. Sống chung một nhà, Xoài Non và Xemesis vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Cô nàng thường xuyên cho ra mắt những clip hướng dẫn make up, cuộc sống... trên các nền tảng MXH như Youtube hay Instagram. Còn về phía Xemesis, không ít lần chàng streamer đã "mời" vợ là nhân vật chính xuất hiện trong các clip của mình. Cách đây chưa lâu, Xemesis và Xoài Non cùng nhau du lịch tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Nha Trang thu hút sự chú ý của nhiều người. Với mối quan hệ và tầm ảnh hưởng trên không gian mạng, đám cưới của Xoài Non và streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis sẽ là sự kiện gây được sự chú ý trong ngày 14/11 tới. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

