Trung vệ Bùi Tiến Dũng lì xì cho vợ quà khủng dịp năm mới

Năm nay, gia đình trung vệ Bùi Tiến Dũng và hot girl Bắc Ninh, Khánh Linh ăn Tết ở quê nội Hà Tĩnh. Đây là năm đầu tiên, cả nhà có thêm Shushi (tên thật là Tuệ An) thế nhưng em bé lại bị ốm ngay dịp năm mới khiến cả gia đình phải ăn Tết trong bệnh viện. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Linh khoe được Bùi Tiến Dũng lì xì năm mới với lời nhắn "Bố lì xì mẹ Shi nha, bố yêu mẹ nhiều" vô cùng ngọt ngào. Thế nhưng khi nhìn vào số tiền, ai nấy đều ngã ngửa ghen tỵ vì độ giàu có của cặp đôi. Nam cầu thủ tặng vợ gần 240 triệu dịp năm mới. Cách đây không lâu, Tiến Dũng cũng từng sắm một chiếc xe sang trị giá hơn 2 tỷ đồng để tặng vợ nhân dịp đầy tháng Shushi. Tháng 6/2019, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh tổ chức đám hỏi tại Bắc Ninh thu hút sự chú ý của truyền thông. Ngay sau đó, cặp đôi lên đường đi hưởng tuần trăng mật và không tổ chức lễ cưới. Thời điểm này nhiều tin đồn cho rằng cô dâu đã mang bầu nên không muốn tổ chức rình rang. Tiến Dũng và vợ bị người hâm mộ phát hiện hẹn hò ngay sau khi U23 Châu Á diễn ra tại Thường Châu kết thúc khi thường xuyên để lại bình luận hài hước trên trang cá nhân của đối phương. Tháng 8/2018, cặp đôi mới xác nhận đang yêu. Tháng 10/2019, Khánh Linh hạ sinh con gái đầu lòng tên Bùi Khánh Tuệ An, biệt danh ở nhà là Shushi. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên khoe hình con trên mạng xã hội. Tuệ An được biết đến là Rich Kid đích thực bởi dù vẫn còn bé tí nhưng đã được gia đình cưng chiều, thường xuyên sử dụng đồ hiệu. Khánh Linh (SN 1997, quê Bắc Ninh) là con gái chủ một chuỗi khách sạn lớn tại Bắc Ninh. Cô nàng có cuộc sống ngập trong đồ hiệu nhưng cũng rất kín tiếng, không hay khoe khoang.

