Sau 1 tháng ăn hỏi, trung vệ Bùi Tiến Dũng hí hửng khoe "sắp lên chức"

Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái là Nguyễn Khánh Linh sau 1 năm công khai tình cảm đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 26/6 vừa qua. Lý do, chưa tổ chức đám cưới trong năm 2019 của cặp đôi này là do cô dâu không phù hợp tuổi (Khánh Linh 23 tuổi - Kim Lâu). Tuy nhiên, theo nhiều người sự chênh lệch về thời gian cưới hỏi và ăn của trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái ngoài vấn đề tâm linh còn một phần khác do "chạy bầu". Có nghĩa là Khánh Linh đã mang ầu trước khi ăn hỏi. Tin đồn càng được đẩy lên cao khi trong lễ ăn hỏi, Khánh Linh để lộ thân hình phát tướng. Ngoài vòng hai phình to, ngực của bà xã chân sút họ Bùi cũng nảy nở hơn và thậm chí còn xuất hiện cả nọng cằm. Dù đã chọn cách im lặng sau khi bị nhiều người hỏi về lý do của đám hỏi, Bùi Tiến Dũng lại "lỡ miệng" xác nhận sự thật tin đồn với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Cụ thể, Bùi Tiến Dũng đã thẳng thắn chia sẻ: "Vợ em phải vài tháng nữa mới sinh em bé", sau khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng hỏi thăm: "Nghe nói mới lấy vợ hả? Bao giờ vợ sinh con?". Sự việc Bùi Tiến Dũng sắp lên chức bố thực sự mới đây lại tiếp tục được chính chàng trung vệ này xác nhận khi trên trang cá nhân của mình, anh đã viết những lời ngọt ngào, tình cảm gửi đến con. Trong bài viết của mình, Bùi Tiến Dũng có viết: "Hơn nửa năm từ cái ngày lịch sử mà ai cũng biết là ngày gì đấy, thi thoảng mình vẫn lôi ảnh ọt ra ngắm nghía để 'sướng' (vẫn sướng thật) nhưng quan trọng hơn là để nhắc mình mỗi ngày vẫn có những đỉnh núi cao hơn phải chạm đến. Dũng luôn cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã có một tuổi trẻ sống cống hiến, không chỉ theo đuổi điều mình thích cho riêng mình mà còn có một mục tiêu lớn hơn của tập thể.... Sau này có con, Dũng chắc chắn cũng sẽ để con của Dũng có được một tuổi trẻ đáng nhớ như bố, đã chọn làm là làm hết mình, dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí có cả máu và nước mắt. Có lẽ sắp lên chức bố thật rồi nên nhiều suy nghĩ cho tương lai quá cả nhà ơi! Nhưng có một điều chắc chắn sau này Dũng sẽ luôn nhắc nhở con, đó là ‘không đổ mồ hôi, sao chơi hết mình’, sẽ luôn khuyến khích con nỗ lực đến cùng để đạt mục tiêu. Cả nhà có đồng ý không?". Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ thêm. Ngay lập tức dòng trạng thái mới được đăng tải từ trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng đã nhận về rất nhiều quan tâm. Ngoài khuyến khích anh sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu, không ít người còn bày tỏ thích thú khi chân sút trẻ đã ngày một trưởng thành khi chuẩn bị lên chức bố.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái là Nguyễn Khánh Linh sau 1 năm công khai tình cảm đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 26/6 vừa qua. Lý do, chưa tổ chức đám cưới trong năm 2019 của cặp đôi này là do cô dâu không phù hợp tuổi (Khánh Linh 23 tuổi - Kim Lâu). Tuy nhiên, theo nhiều người sự chênh lệch về thời gian cưới hỏi và ăn của trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái ngoài vấn đề tâm linh còn một phần khác do "chạy bầu". Có nghĩa là Khánh Linh đã mang ầu trước khi ăn hỏi. Tin đồn càng được đẩy lên cao khi trong lễ ăn hỏi, Khánh Linh để lộ thân hình phát tướng. Ngoài vòng hai phình to, ngực của bà xã chân sút họ Bùi cũng nảy nở hơn và thậm chí còn xuất hiện cả nọng cằm. Dù đã chọn cách im lặng sau khi bị nhiều người hỏi về lý do của đám hỏi, Bùi Tiến Dũng lại "lỡ miệng" xác nhận sự thật tin đồn với HLV Nguyễn Hữu Thắng. Cụ thể, Bùi Tiến Dũng đã thẳng thắn chia sẻ: "Vợ em phải vài tháng nữa mới sinh em bé", sau khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng hỏi thăm: "Nghe nói mới lấy vợ hả? Bao giờ vợ sinh con?". Sự việc Bùi Tiến Dũng sắp lên chức bố thực sự mới đây lại tiếp tục được chính chàng trung vệ này xác nhận khi trên trang cá nhân của mình, anh đã viết những lời ngọt ngào, tình cảm gửi đến con. Trong bài viết của mình, Bùi Tiến Dũng có viết: "Hơn nửa năm từ cái ngày lịch sử mà ai cũng biết là ngày gì đấy, thi thoảng mình vẫn lôi ảnh ọt ra ngắm nghía để 'sướng' (vẫn sướng thật) nhưng quan trọng hơn là để nhắc mình mỗi ngày vẫn có những đỉnh núi cao hơn phải chạm đến. Dũng luôn cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã có một tuổi trẻ sống cống hiến, không chỉ theo đuổi điều mình thích cho riêng mình mà còn có một mục tiêu lớn hơn của tập thể.... Sau này có con, Dũng chắc chắn cũng sẽ để con của Dũng có được một tuổi trẻ đáng nhớ như bố, đã chọn làm là làm hết mình, dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí có cả máu và nước mắt. Có lẽ sắp lên chức bố thật rồi nên nhiều suy nghĩ cho tương lai quá cả nhà ơi! Nhưng có một điều chắc chắn sau này Dũng sẽ luôn nhắc nhở con, đó là ‘không đổ mồ hôi, sao chơi hết mình’, sẽ luôn khuyến khích con nỗ lực đến cùng để đạt mục tiêu. Cả nhà có đồng ý không?". Trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ thêm. Ngay lập tức dòng trạng thái mới được đăng tải từ trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng đã nhận về rất nhiều quan tâm. Ngoài khuyến khích anh sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu, không ít người còn bày tỏ thích thú khi chân sút trẻ đã ngày một trưởng thành khi chuẩn bị lên chức bố.