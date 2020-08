Trú mưa bị chụp lén, nữ sinh Thái Nguyên bất ngờ nổi tiếng MXH

Mới đây, trên diễn đàn của hội đam mê nhiếp ảnh, một cô gái bỗng gây chú ý sau khi loạt ảnh bị chụp lén lúc trú mưa. Ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc xinh xắn, dịu dàng, mộc mạc của cô nàng nữ sinh. Dù chỉ đang đứng trú mưa và hoàn toàn không biết mình bị chụp lén, nhưng ở cô gái vẫn toát ra thần thái vô cùng cuốn hút. Dân tình không quên truy tìm info nàng “hot girl trú mưa” này. Theo đó, nữ chính trong loạt ảnh này có tên Lưu Thị Thu Trang, 19 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội. Chủ nhân của những bức ảnh chụp lén Lưu Thu Trang là chàng thiếu uý Công an có tên Dương Hồng Sơn (23 tuổi, Hà Nội). Theo Hồng Sơn chia sẻ, những bức ảnh chụp lén được anh chàng “chụp trộm” khi bắt gặp cô gái đứng trú mưa. Vốn đam mê nhiếp ảnh, chiếc máy ảnh là vật bất ly thân nên khoảnh khắc nổi bật của cô gái được chàng công anh nhanh tay lưu lại. Cụ thể, Hồng Sơn chia sẻ: "Hôm ấy tầm 6 giờ chiều, mình đi làm về, đang đi thì bỗng dưng trời đổ mưa rất to. Đến đoạn ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) mình quyết định đứng lại bên vỉa hè có mái che của mấy hàng quán để trú mưa... Tình cờ có một cô gái cùng bạn cũng đang lên đó chơi, sau vào trú mưa đúng chỗ mình đứng. Thấy bạn ấy xinh quá nên tiện có máy, mình lấy ra chụp luôn, bạn ấy không hề hay biết gì. Sau đó mình có ra bắt chuyện làm quen và đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, giữ liên lạc." Chàng thiếu uý Công an tên Hồng Sơn cho biết thêm. Sau khi những bức ảnh chụp lén lúc trú mưa của Hồng Sơn được đăng tải, ngay lập tức thu về hàng nghìn lượt yêu thích. Về phía nữ chính bị chụp lén, Thu Trang chia sẻ cô hoàn toàn không hề hay biết khoảnh khắc mình đứng thẫn trờ trú mưa được chụp lại. “Em rất bất ngờ khi thấy ảnh mình trên page, em mới biết khi được bạn bè tag vào thôi. Hôm đó em đi chơi với bạn, đúng hôm mưa to mà không có áo mưa nên phải vào trú tạm. Đang buồn lắm, mặt ỉu xìu, vậy mà lại được anh kia chụp lại. Lúc chụp thì em không biết, có lúc cũng nhìn thấy anh ý cầm máy ảnh, nhưng em tưởng anh ý chụp cảnh trời mưa thôi". Nữ sinh Thái Nguyên chia sẻ với báo chí. Hiện tại, ngoài việc học thì Thu Trang còn tranh thủ kinh doanh qua mạng, kết hợp làm mẫu ảnh mỗi khi có thời gian rảnh rỗi để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa giúp rèn luyện kỹ năng mềm cho bản thân. Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, Thu Trang cho hay cô nàng nhận nhiều lời kết bạn, làm quen hơn. Trên trang cá nhân, lượt follow cũng tăng đáng kể. Mời quý độc giả xem video: Nữ sinh nói 7 thứ tiếng dịch chương trình trao giải Oscar - Nguồn: VTC14

