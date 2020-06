Mải mê làm toán bị chụp lén, nữ sinh đáng yêu "đến phát hờn"

Mới đây, trên group học đường những bức ảnh chụp lén cô bạn đang ngồi trong lớp học đã khuấy đảo CĐM bởi vẻ ngoài xinh xắn và dễ thương. Dù bị chụp lén nhưng cô bạn này vẫn siêu dễ thương, chưa kể những biểu cảm vô cùng đáng yêu hoàn toàn chinh phục không ít chàng. Theo những gì trong bức ảnh bị chụp lén ghi lại, có thể thấy trong khi các bạn khác trong lớp đang tranh thủ giờ ra chơi vui đùa với nhau, cô bạn vẫn chăm chú ngồi một mình làm bài, tính toán. Chỉ sau ít phút xuất hiện, những hành động dễ thương vô đối, vừa xinh xắn, ngọt ngào lại rất ngây thơ khiến cộng đồng mạng “phát hờn”. Nhan sắc trong veo, khuôn mặt baby, mái ngố tinh nghịch và những cử chỉ yêu hết sức của cô bạn thật sự gây sốt và nhận được tới 68 nghìn lượt yêu thích cùng những “cơn mưa” lời khen ngợi. Đọc bình luận thôi cũng đủ hiểu dân tình vô cùng ưu ái với cô bạn bị chụp lén như: “Em ơi em ơi có cháy trong tim anh, em thổi ở đây này, thổi ở đấy làm gì”; “Dễ thương quá”; “Trời ơi dễ thương vậy”... Theo tìm hiểu, cô bạn bị chụp lén trong lớp có tên Mi An hiện đang là học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Khánh, Bình Thuận. Mi An sở hữu lượng người follow trên Tik Tok gần 200k, cô thường thường quay clip vui nhộn và dễ thương trong lớp học. (@thiet_173) Mi An cũng có số followers trên Facebook và Instagram "kha khá", nàng hot girl xinh đẹp đốn tin cư dân mạng bằng loạt ảnh xinh trong trẻo nhìn là mê. Theo nhận xét của bạn bè, Mi An sở hữu nụ cười “toả nắng”, khuôn mặt ngây thơ, trong veo luôn mang đến cho người đối diện năng lượng tích cực mỗi ngày. Trên trang cá nhân của mình Mi An thường xuyên đăng tải nhức bức ảnh trong vai trò người mẫu cực xinh khiến người khác phải xiêu lòng. Mời quý độc giả xem video: Trấn Thành bức xúc vì bị chụp lén với Hari Won - Nguồn: VTC14

