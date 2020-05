Bị quay lén trong phòng thay đồ, hot girl Trung Quốc thanh minh

Là một trong những hot girl xinh đẹp sở hữu vòng một cup F đáng ngưỡng mộ, hot girl Trung Quốc có tên An Xi từ lâu đã được cộng đồng mạng biết đến. Với gần 1 triệu lượt follow, An Xi luôn nhận được rất nhiều lời mời hợp tác, chụp hình. Nàng hot girl này cũng như làm gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng. Mới đây, An Xi đã bất ngờ hoảng hốt lên kênh Youtube cá nhân và kể cho các fan nghe câu chuyện về việc mình đã suýt chút nữa gặp rắc rối khi hot girl bị đặt máy quay lén ở phòng thay quần áo của một studio ảnh. Theo đó, An Xi còn làm hẳn một video tải lên Youtube để kể về câu chuyện hú hồn khi bị đặt máy quay lén trong phòng thay đồ. Mọi thứ bắt đầu khi An Xi nhận được lời mời từ một nhiếp ảnh gia và được yêu cầu tới studio của hãng để chụp. Quá trình quay chụp diễn ra khá bình thường, thậm chí nhiều người còn vây quanh và xin chữ ký khiến cho nàng hot girl xứ Trung cảm thấy rất dễ thương. Nhưng chẳng ngờ, ngay khi vừa ra thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng thu, An Xi đã bất ngờ bị cảnh sát chặn lại. Và vào lúc này, người quản lý của studio cũng đồng thời bước tới và giải thích cho An Xi. Hóa ra, trong phòng thay quần áo bỗng dưng có một chiếc móc áo kỳ lạ, và sau khi điều tra, tất cả đều bàng hoàng khi phát hiện ra rằng có thẻ nhớ cũng như một camera siêu nhỏ được giấu kín trong đó. An Xi kể lại cô cũng phân trần luôn với các fan trên Youtube rằng mặc dù mình cũng thay đồ ở đó. Nhưng nhờ các biện pháp bảo vệ luôn sử dụng mà không có bất kỳ hình ảnh nhạy cảm nào của An Xi bị ghi lại. Tuy nhiên, trong thẻ nhớ thì vẫn còn một vài nạn nhân khác. Thừa nhận tới tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hốt hoảng sau những gì đã xảy ra, nàng hot girl cũng không quên gửi lời khuyên tới các đồng nghiệp cũng như các bạn nữ rằng nên chuẩn bị sẵn sàng các phương án tự bảo vệ cũng như phòng ngừa trước vấn nạn này. Ở dưới phần bình luận, các fan cũng đua nhau khen ngợi sự cảnh giác của An Xi, cũng như thừa nhận rằng cô nàng đã thật sự may mắn và nên cẩn thận hơn trong những lần chụp hình sau. Mời quý độc giả xem video: Tik Tok Trung Quốc Đã mắt Thời trang đường phố Trung Quốc cực chất | Street style China #1 - Nguồn: Youtube

