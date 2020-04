Trong thời gian ngắn, streamer Linh Ngọc Đàm điên đầu xử lý thị phi

Mới đây, Linh Ngọc Đàm bất ngờ đăng tải tâm thư dài chia sẻ về những scandal mà cô nàng gặp phải trong thời gian gần đây. Nữ streamer không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến những sự việc này. Cách đây không lâu, bức hình chụp Linh Ngọc Đàm và Quang Cuốn ngồi trên phường được một diễn đàn lớn chia sẻ thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Được biết, cả hai bị tạm giữ vì hút bóng cười và gây mất trật tự. Nữ streamer đình đám Việt Nam cho biết những bức ảnh này từ tháng 1, khi mà chưa có lệnh cách ly xã hội chứ không phải cô cố tình bỏ qua quy định để tụ tập đông người. Cô nàng xin lỗi về việc hút bóng cười, đồng thời cho biết cả hai bị bắt vì chưa đăng ký tạm trú và gây ồn ào chứ không phải do sử dụng chất kích thích. Chia sẻ về scandal lộ clip nóng, streamer Linh Ngọc Đàm cho biết cô có người cố tình hãm hại, sử dụng ảnh của cô để ghép vào hình của một người hoàn toàn khác. Game thủ LOL cũng đưa ra bằng chứng là trên người cô có hình xăm, không hề giống như người trong clip. Cách đây vài hôm, thông tin Linh Ngọc Đàm tố hot girl Midu sống hai mặt, giả tạo xuất hiện trên mạng xã hội khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, khi nghe Linh Ngọc Đàm phàn nàn về việc bạn diễn nam có hành động khiến cô không thoải mái, ngọc nữ Midu một mặt thì an ủi, vỗ về, mặt khác lại đem câu chuyện đi kể với nhiều người khác. Cách tát xuất hiện trong MV "Anh nghĩ anh là ai?" cũng được Midu thực hiện thật chứ không phải diễn. Điều này khiến rất nhiều fans của Linh Ngọc Đàm bức xúc. Scandal này khiến MV của Midu phải nhận lượng dislike khổng lồ cùng vô vàn lời chỉ trích bên dưới phần bình luận. Tuy nhiên, Linh Ngọc Đàm lại cho biết cô chưa từng tố Midu cũng như than vãn trong suốt quá trình thực hiện lẫn truyền thông cho MV. "Kết thúc ở đây. Nói chung mọi người cũng biết em không phải kiểu người khi mọi chuyện ập đến sẽ khóc lóc hay phân trần để mọi người thương đâu. Ai ghét cứ ghét nhưng cái gì em làm em nhận còn cái gì em không làm là em không nhận. Cây ngay không sợ chết đứng. Cám ơn tin nhắn động viên từ rất rất nhiều người đã gửi tới em em đọc hết không chừa cái nào. Post lên đây tin nhắn động viên của bố mẹ em làm động lực nè" - Nữ streamer chia sẻ trên trang cá nhân. Xem thêm clip: Streamer Linh Ngọc Đàm chính thức lên tiếng về hình ảnh bị bắt vì tụ tập hút bóng? - Nguồn: Youtube

