Linh Ngọc Đàm bất ngờ lên tiếng về việc tố đàn chị hot girl Midu

Mới đây, trang cá nhân của Linh Ngọc Đàm bất ngờ chia sẻ một đoạn trạng thái dài về những việc không mấy hay ho cô gặp phải trong thời gian gần đây. Trong đó, nữ streamer có nhắc đến scandal tố hot girl Midu sống hai mặt, giả tạo. Cụ thể, Linh Ngọc Đàm có viết: "Em không hiểu thông tin ở đâu em tố, em than thở, em ấm ức? Em chả nói gì, em đi quay MV trong 2 ngày và em về thẳng nhà từ đó, về sau ngoài truyền thông cho MV ra em chẳng nói gì..." "...Tin đồn tự nhiên xuất hiện cái rồi kêu em tố. Làm diễn viên thì phải chấp nhận diễn những phân đoạn có trong kịch bản. Em cũng đâu phải dạng hiền lành ngoan ngoãn gì mà để người ta sàm sỡ hay đánh đập mà không lên tiếng?" - Linh Ngọc Đàm lên tiếng. Dưới bài viết, streamer đình đám của Việt Nam cho biết tất cả nên dừng lại ở đây, cây ngay không sợ chết đứng nên cô không ngần ngại đối diện với bất kỳ scandal nào. Trước đó, thông tin Linh Ngọc Đàm tố Midu sống hai mặt, giả tạo được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, nguồn tin này cho biết trong thời gian thực hiện MV cho ca khúc "Anh nghĩ anh là ai?", Linh Ngọc Đàm tâm sự với Midu rằng bạn diễn nam có những hành động khiếm nhã khiến cô thấy không hề thoải mái. Một mặt, Midu vỗ về, an ủi Linh Ngọc Đàm, mặt kia, hot girl đời đầu đình đám đi kể lại chuyện cho tất cả mọi người. Bên cạnh đó, cảnh Midu tát Linh Ngọc Đàm trong MV cũng được coi là tát thật khiến nhiều người bức xúc. Suốt nhiều năm hoạt động trong showbiz, Midu luôn giữ hình tượng thánh thiện, hiền lành và nói không với scandal. Ngay cả khi chia tay thiếu gia Phan Thành, cô nàng cũng giữ im lặng, không chỉ trích "người thứ 3" và tình cũ. MV "Anh nghĩ anh là ai?" của hot girl đang phải nhận rất nhiều lượt dislike và bình luận tiêu cực từ phía dân mạng. Cho đến thời điểm hiện tại, hot girl vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến scandal lần này. Xem thêm clip: MIDU ft LK - Anh Nghĩ Anh Là Ai? | OFFICIAL MV - Nguồn: Youtube

