Hot girl Midu “dính phốt”, hình tượng ngọc nữ xây dựng bao năm đổ bể?

Mới đây, Midu chính thức lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với ca khúc "Anh nghĩ anh là ai?" và được nhiều người ủng hộ. Giọng hát của cô trong MV được nhận xét là trong trẻo, bắt tai, đặc biệt là diễn xuất và nhan sắc của hot girl đời đầu thì không chê vào đâu được. Thế nhưng, lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc chưa được bao lâu thì hot girl Midu bất ngờ "gặp phốt". Câu chuyện được cho là do chính Linh Ngọc Đàm, bạn diễn trong MV "Anh nghĩ anh là ai?" chia sẻ khiến cộng đồng mạng sốc nặng. Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội kể câu chuyện về Linh Ngọc Đàm đã tâm sự với Midu rằng bạn diễn nam đã có những hành động không phù hợp khiến nữ streamer không cảm thấy thoải mái. Một mặt, Midu an ủi, vỗ về cô nàng, mặt khác lại kể cho nhiều người nghe. Không chỉ có vậy, cảnh quay Midu xuống tay với Linh Ngọc Đàm trong MV cũng được cho rằng tát thật chứ không phải diễn. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhân vật chính vẫn chưa hề lên tiếng nhưng điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hot girl Sài Thành và sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người cho rằng Midu thuộc kiểu người "khẩu xà tâm phật", luôn tỏ ra thanh cao nhưng thực chất không hề có đạo đức. Lượt dislike cho MV của Midu cũng tăng đáng kể. Nhiều người còn so sánh cô nàng với K-ICM, người phải chịu chỉ trích nặng nề của dân mạng thời gian gần đây. Nổi tiếng từ lâu, Midu luôn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thánh thiện, tính tình nhẹ nhàng và đời tư sạch sẽ scandal. Ngay cả khi chia tay Phan Thành vì nghi án người thứ 3, cô nàng cũng chưa từng nặng lời tố tình cũ hay lên tiếng giải thích trên mạng xã hội. Thế nhưng sau tin đồn này, có lẽ hình tượng ngọc nữ mà hot girl gây dựng hoàn toàn sụp đổ. Dù có lên tiếng đính chính thì đây vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của Midu. Xem thêm clip: MIDU ft LK - Anh Nghĩ Anh Là Ai? | OFFICIAL MV | #ANALA - Nguồn: Youtube

Mới đây, Midu chính thức lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với ca khúc "Anh nghĩ anh là ai?" và được nhiều người ủng hộ. Giọng hát của cô trong MV được nhận xét là trong trẻo, bắt tai, đặc biệt là diễn xuất và nhan sắc của hot girl đời đầu thì không chê vào đâu được. Thế nhưng, lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc chưa được bao lâu thì hot girl Midu bất ngờ "gặp phốt". Câu chuyện được cho là do chính Linh Ngọc Đàm, bạn diễn trong MV "Anh nghĩ anh là ai?" chia sẻ khiến cộng đồng mạng sốc nặng. Cụ thể, một tài khoản trên mạng xã hội kể câu chuyện về Linh Ngọc Đàm đã tâm sự với Midu rằng bạn diễn nam đã có những hành động không phù hợp khiến nữ streamer không cảm thấy thoải mái. Một mặt, Midu an ủi, vỗ về cô nàng, mặt khác lại kể cho nhiều người nghe. Không chỉ có vậy, cảnh quay Midu xuống tay với Linh Ngọc Đàm trong MV cũng được cho rằng tát thật chứ không phải diễn. Mặc dù mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhân vật chính vẫn chưa hề lên tiếng nhưng điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hot girl Sài Thành và sản phẩm âm nhạc đầu tay của cô. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người cho rằng Midu thuộc kiểu người "khẩu xà tâm phật", luôn tỏ ra thanh cao nhưng thực chất không hề có đạo đức. Lượt dislike cho MV của Midu cũng tăng đáng kể. Nhiều người còn so sánh cô nàng với K-ICM, người phải chịu chỉ trích nặng nề của dân mạng thời gian gần đây. Nổi tiếng từ lâu, Midu luôn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thánh thiện, tính tình nhẹ nhàng và đời tư sạch sẽ scandal. Ngay cả khi chia tay Phan Thành vì nghi án người thứ 3, cô nàng cũng chưa từng nặng lời tố tình cũ hay lên tiếng giải thích trên mạng xã hội. Thế nhưng sau tin đồn này, có lẽ hình tượng ngọc nữ mà hot girl gây dựng hoàn toàn sụp đổ. Dù có lên tiếng đính chính thì đây vẫn là vết nhơ trong sự nghiệp của Midu. Xem thêm clip: MIDU ft LK - Anh Nghĩ Anh Là Ai? | OFFICIAL MV | #ANALA - Nguồn: Youtube