Trọng tài bắt trận Việt Nam với Yemen nhận "bão like" từ CĐM

Ngay khi vừa bắt đầu biết thông tin trọng tài người Oman bắt chính trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen, CĐV Việt đã cảm thấy may mắn. Ông Ahmed Alkaf là một cái tên đem lại may mắn cho bóng đá Việt Nam. Trước đó, vị trọng tài này bắt chính trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria ở giải U23 châu Á đầu năm 2018. Trận chung kết giải đó, cũng chính là ông Ahmed cầm còi. Sự công tâm của vị Vua áo đen này khiến cổ động viên Việt cảm thấy vô cùng vững tin. Trong trận cầu đêm qua, cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều đến từ các pha đá phạt. Điều đó càng khiến hảo cảm của CĐV đối với ông này tăng cao. Trên mạng xã hội, ảnh chế về vị trọng tài này xuất hiện rất nhiều. Thậm chí, nhiều dân mạng còn kỳ công làm ảnh "Ngày ấy bây giờ" theo đúng "trend" mà cư dân mạng Việt theo đuổi vài hôm nay. Hai quyết định này ít nhiều có lợi cho tuyển Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ Việt Nam. Hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tìm ra trang cá nhân của vị trọng tài này để kết bạn, thả tim và cảm ơn ông. Hơn 10 phút sau khi trận đấu kết thúc, trang cá nhân của trọng tài này đã có gần 100.000 lượt theo dõi và đã đạt giới hạn kết bạn. Những tấm ảnh của ông cũng nhận được hàng nghìn lượt like, thả tim và cảm xúc, hầu hết đến từ người hâm mộ Việt Nam. Không chỉ like hay thả tim, NHM Việt Nam còn để lại những bình luận trong những tấm ảnh, dòng trạng thái của trọng tài này. Những bình luận như "Thank you anh trọng tài", "Việt Nam điểm danh" hay hài hước như "Bao giờ sang Việt Nam mời anh trọng tài ăn bún bò" xuất hiện tràn ngập trên trang cá nhân của trọng tài Ahmed Al-Kaf. CĐV Việt Nam không lạ gì với việc tìm ra trang cá nhân của những trọng tài bắt những trận đấu của đội tuyển, nhưng phần lớn là để chửi bới sau những kết quả không tốt của tuyển Việt Nam. Mới đây nhất, trọng tài Christopher Beath đã phải hứng chịu những điều trên sau khi bắt trận Việt Nam hòa Malaysia 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

