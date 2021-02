Top địa danh check-in “sống ảo” vừa đẹp vừa an toàn dịp Tết

Những năm qua, địa điểm du lịch Hang Múa trở thành điểm đến được cả du khách trong và ngoài nước rất yêu thích. Đây được xem là nơi "đệ nhất sống ảo" dành cho các bạn trẻ vào dịp Tết này. Mùa đông xuân là một trong những thời điểm Hang Múa đẹp nhất trong năm. Không có hoa sen rực rỡ nhưng khung cảnh yên bình của nơi đây vào mùa này lại rất được lòng các bạn trẻ thích check in sống ảo. Với đỉnh núi Ngọa Long ôm trọn tầm nhìn vùng Tam Cốc, những bậc thang mô phỏng Vạn lý trường thành cổ kính,...tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp hoàn mỹ nơi vùng đất cố đô. Trong thời gian qua, Hang Múa thực sự là điểm check-in dịp Tết được nhiều bạn trẻ Việt Nam cũng như du khách nước ngoài yêu thích. Ngoài Hang Múa, Chùa Bái Đính cũng là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất của Ninh Bình, nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Bái Đính - Tràng An. Chùa Bái Đính là quần thể chùa lớn nhất khu vực Đông Nam Á, cách Hà Nội 95 km, có diện tích 539 ha, gồm khu chùa cổ và khu chùa mới. Khung cảnh ở chùa Bái Đính lúc trầm mặc như kinh thành Huế, có góc lại hướng ra một vùng đất bao la, thoáng rộng, có những đoạn lại cổ kính y như những thước phim cổ trang. Nơi đây từng được lựa chọn làm địa điểm quay nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó có Thiên mệnh anh hùng và Tấm Cám. Trong suốt những năm qua, Tràng An vẫn luôn là một trong những địa điểm du xuân dịp Tết Âm lịch được yêu thích nhất. Tràng An là khu du lịch sinh thái nằm giữa hệ thống núi đá vôi với nhiều hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng trên núi đá vôi và nhiều di tích lịch sử gắn với kinh đô Hoa Lư xưa. Đến với địa danh này, du khách như được hòa mình vào không gian non nước hữu tình, được thả mình ngắm cảnh trên những chiếc thuyền ở dòng Sào Khê. Ảnh: Tổng hợp Internet Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch - Nguồn: VTV THỜI SỰ TOÀN CẢNH

