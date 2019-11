Trẻ như học sinh cấp 2, gái xinh Kinh tế Quốc dân bị hỏi bao tuổi?

Mới đây, trên một diễn đàn có hơn 1 triệu người theo dõi chia sẻ bức ảnh vô cùng xinh đẹp, trong sáng của một nữ sinh Kinh tế Quốc dân gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Rất nhanh sau đó, thông tin của nữ sinh trường Kinh tế Quốc dân này đã được tìm ra. Cô bạn là Lê Thị Hiền, quê Nghệ An, đang là sinh viên năm nhất ngành Quản lý công, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Hiền cho biết phải đến khi các bạn chia sẻ thì cô mới biết được rằng những bức ảnh chụp vu vơ của mình lại được quan tâm và yêu thích đến thế. Vẻ ngoài xinh xắn khiến Lê Hiền sinh bén duyên với nghề mẫu ảnh. Hiện tại hot girl NEU được một số thương hiệu thời trang mời làm mẫu chụp quần áo. Đây cũng là mơ ước của cô nàng từ khi học phổ thông. Hiền cho biết cô may mắn vì sinh ra tại "đất học" nên suốt 12 năm học đã không ngừng cố gắng để xứng danh là một người con xứ Nghệ. Cô bạn cũng vô cùng tự hào khi được học tập tại trường THPT Hoàng Mai, top 10 của tỉnh về thành tích học tập. Đây chính là nơi chuẩn bị cho Hiền hành trang vững vàng để bước vào đại học. Nói về việc lựa chọn trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hiền nói cô nàng đã yêu thích ngôi trường này từ khi còn học phổ thông. Sau khi cân nhắc kỹ và nhờ các anh, chị đi trước tư vấn, cô nữ sinh xứ Nghệ quyết tâm thi bằng được vào ngành Quản lý công của trường. Cũng giống các sinh viên tỉnh lên Hà Nội học tập, hot girl NEU gặp những khó khăn nhất định. Đặc biệt, thời gian đầu khi chưa nói được giọng Bắc, cô nàng nói tiếng Nghệ An khiến các bạn không hiểu được. Ngoài ra việc cân bằng chi tiêu, thời gian biểu cũng là trở ngại những ngày mới lên đại học. Môi trường đại học cũng giúp Hiền trút bỏ được sự ngại ngùng, mạnh dạn thử sức với nhiều hoạt động của trường. Tuy nhiên cô nàng chưa từng thử sức với bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Với vốn kiến thức hiện tại, cô bạn cho biết bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Những Nữ Sinh Xinh Đẹp Nhất Tik Tok Việt Nam - Nguồn: Youtube

