Gái xinh minh chứng trường Bách Khoa đâu chỉ có con trai tài năng

Nhắc đến Bách Khoa là người ta nghĩ ngay đến một ngôi trường có số nam sinh chiếm ưu thế. Những ngày qua, trên một trang Fanpage của Facebook bộ ảnh chụp cô bạn dễ thương mặc đồng phục Bách Khoa vừa được cư dân mạng truyền tay nhau like, share rầm rộ. Ngay lập tức cô bạn này được gọi bằng biệt danh thân mật " hot girl đồng phục thể dục" trường ĐH Bách Khoa. Theo truy lùng của dân mạng, hot girl thể dục đó là Phan Hoài Thu, sinh năm 1999 đến từ Bắc Giang, hiện tại đang là sinh viên chuyên ngành Cơ điện tử Trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Sau khi được chú ý, Hoài Thu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi loạt ảnh của mình nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Hoài Thu sở hữu làn da trắng hồng, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt cười sáng bừng và nụ cười hút hồn làm không ít các nam sinh Bách Khoa đứng ngồi không yên. Do bố mất sớm, Hoài Thu đã có ý thức tự lập ngay từ nhỏ, mạnh mẽ để phần nào đỡ thần cho mẹ nên ngay khi mới vào trường, cô bạn này đã chăm chỉ làm thêm bên cạnh việc học tập. Mới đầu, khi biết con gái quyết định theo học ngành kỹ thuật mẹ Hoài Thu ũng can ngăn vì ngành đó khá là vất vả cũng như lợi thế nghiêng nhiều về phần các bạn nam. Nhưng với niềm yêu thích kỹ thuật cơ khí điện tử, nữ sinh Bắc Giang đã chủ động theo đuổi đam mê, lựa chọn hướng đi cho riêng mình. Ngoài giờ học ở trường, Hoài Thu hay tham gia các lớp phát triển bản thân, kỹ năng giao tiếp và có học thêm tiếng Trung. Vì theo ngành kỹ thuật nên nếu có cơ hội trau dồi thêm một ngôn ngữ mới chắc chắn CV xin việc của cô bạn sẽ lung linh hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây, cũng nhờ gương mặt với nhiều nét tinh tú của mình, Hoài Thu đã thử sức trong việc làm người mẫu ảnh và bước đầu nhận được những thành công. Thu Hoài không ngừng nuôi hy vọng nếu có điều kiện thì một ngày gần nhất sẽ được tu nghiệp ở nước ngoài để mở mang kiến thức, học hỏi kinh nghiệm cũng như được học tập trong môi trường hội nhập và phát triển về chuyên ngành mà cô bạn theo đuổi.

