Trào lưu "That Girl" là gì khiến netizen phải tranh luận sôi nổi?

Trở thành "That Girl" có nghĩa cô gái đó phải hoàn thiện bản thân, tập trung vào năng suất làm việc và sức khỏe tinh thần. Những người dùng ứng dụng quảng bá trào lưu này dựa trên tính thẩm mỹ bằng cách sắp xếp lịch sinh hoạt hoàn hảo, đáng mơ ước cùng những bức ảnh chụp bữa ăn đẹp mắt trên Instagram. Trào lưu "That Girl" bắt đầu sốt nhờ Emily Mariko, một người người sáng tạo nội dung thường chia sẻ quá trình làm nên những bữa ăn sáng lành mạnh, thói quen và lối sống tích cực. Sau khi thịnh hành, trào lưu "That Girl" thu hút được nhiều người, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung. Theo họ, lối sống này giúp cân bằng giữa công việc và khả năng tự chăm sóc bản thân. Mặc dù xu hướng này khuyến khích tính kỷ luật, nó không ủng hộ cách tiếp cận lối sống "all work no play" (chỉ làm không chơi). Dù được đánh giá mang lại nhiều năng lượng tích cực nhưng trào lưu "That Girl" cũng vấp phải không ít những ý kiến trái chiều. Cụ thể, một số cô gái cho biết làm theo trào lưu này họ bị ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý. Thậm chí, có những người chán ghét bản thân khi nhìn thấy cuộc sống hoàn hảo đến mức không tưởng của người khác. Theo Glamour, vấn đề chính của trào lưu "That Girl" là nó đặt ra những tiêu chuẩn không thể đạt được, không chỉ về sắc đẹp mà còn về lối sống mà hầu như không thể theo được trong thời gian dài. Lindy (24 tuổi, đến từ Gloucestershire) nói rằng xem những video "That Girl" đã phá hủy giá trị bản thân của cô. "Tính thẩm mỹ quá hoàn hảo và rõ ràng đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật lộn xộn và hỗn loạn. Đó là nội dung gây nghiện nhưng thuật toán của TikTok cứ liên tục hiển thị chúng cho tôi". Theo Michelle Scott, nhà trị liệu tâm lý và là chuyên gia về rối loạn ăn uống tại TRC Group, mọi người thường xem những nội dung như thế này trên mạng khi họ đang trải qua giai đoạn khó khăn và cố tìm kiếm giải pháp hoặc câu trả lời cho vấn đề của mình. Scott chỉ ra rằng nhiều hoạt động mà xu hướng "That Girl" chia sẻ có thể hữu ích cho những người đang vật lộn với vấn đề tinh thần của họ, chẳng hạn như viết nhật ký và thiền định. Scott nói thêm rằng việc trở thành "That Girl" là tuân theo một phong cách thẩm mỹ cứng nhắc, một thứ hoàn toàn thiếu đa dạng. Khi chúng ta rơi vào tình trạng đau khổ về cảm xúc, bộ não sẽ tìm kiếm câu trả lời, ngay cả khi những câu trả lời đó không lành mạnh. "Nhưng nếu những câu trả lời đó không thực sự hiệu quả với chúng ta, nó có thể ngăn ta tiếp cận với cách xử lý chấn thương tinh thần". Scott đã làm việc với nhiều phụ nữ mắc chứng rối loạn ăn uống và nói rằng nội dung như các video "That Girl" có thể gây tác dụng ngược. "Mạng xã hội không tạo ra chứng rối loạn ăn uống, nhưng nó cho chúng ta phương tiện để nhìn ra hình mẫu muốn trở thành nếu không hài lòng về bản thân."

