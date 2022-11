"Bing chilling" là gì mà đi đâu khắp cõi mạng cũng "va phải"

“ Bing chilling” là phiên âm từ tiếng Trung Quốc của từ (Bīngqílín), dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cây kem. Cụm từ “Bing chilling” đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2021, khi nam diễn viên người Mỹ John Cena vừa ăn kem vừa nói về bộ phim Fast and Furious 9 bằng tiếng Trung Quốc. Câu nói nam diễn viên này nói trong clip, tạm phiên âm là: “Zao shang hao zung wo, shenzai wai-oh bing chilling. Wo han she huầy bing chilling”. (Tạm dịch: Chào buổi sáng Trung Quốc bây giờ tôi có kem tôi thích kem. Nhưng "Fast and Furious 9" còn ngon hơn kem). Mặc dù phát âm tiếng Trung không chuẩn nhưng sự đáng yêu, hài hước của nam diễn viên đã khiến nhiều người thích thú và trở thành câu nói viral trên MXH những ngày qua. Đoạn clip này trở nên phổ biến, cụm từ “Bing chilling” được nhiều bạn trẻ biết tới và những ngày gần đây cụm từ này lại nổi lên “làm mưa làm gió” trong giới trẻ. Không khó bắt gặp các bạn trẻ gen Z “đu trend” bằng cách cover (diễn lại) đoạn clip của John Cena khi vừa ăn kem vừa nói câu “Zao shang hao zung wo, shenzai wai-oh bing chilling. Wo han she huầy bing chilling” hoặc đăng trạng thái kèm cụm từ “Bing chilling” trên khắp các trang mạng xã hội. Thay vì rủ “đi ăn kem không”, nhiều bạn trẻ GEN Z sẽ hỏi nhau “đi ăn bing chilling nhé”. Đi tới đâu khắp cõi mạng cũng "va phải" cụm từ Bing Chilling. "Bing Chilling" dường như đang xâm chiếm cõi mạng. Bên cạnh đó, một số sản phẩm âm nhạc, phim ảnh có tựa đề liên quan đến kem cũng được chế ảnh, đổi tên thành “bing chilling”.

