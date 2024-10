Trào lưu đi cafe 4h sáng: Người trẻ háo hức, người “già” chê bai

Vào khoảng 2 giờ sáng, khi những người công nhân quét rác đã được nghỉ ngơi, một vài quán ăn đêm cũng bắt đầu đóng cửa dọn hàng, thì có những tiếng chuông báo thức đâu đó vang lên báo hiệu...đến giờ đi cafe.

Không biết xuất phát từ đâu, thế nhưng trào lưu đi cafe vào 4h sáng thời gian qua đang vô cùng thịnh hành với giới trẻ Thủ đô. Nghe như một câu chuyện "không tưởng", bởi ai cũng biết các bạn trẻ thường rất mê ngủ nướng, sáng phải lăn lộn đến vài vòng mới rời khỏi giường để đến trường, đến công ty.

Cũng bởi thế, khi thông tin một quán cafe, trà sữa nọ tọa lạc trên đường Tông Đản quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo giờ mở cửa từ 4h sáng, nhiều người đã đặt ra nghi vấn "liệu kinh doanh giờ đó có hợp lý hay không?". Cảnh tượng sau khi quán này khai trương đã trả lời cho câu hỏi đó...

Đông nghịt người xếp hàng chờ mua đồ uống. (Ảnh: @nhquynhnee__)

Gần như sáng nào, trước giờ cửa hàng mở cửa 20-30 phút cũng đã có rất nhiều bạn trẻ ngồi đợi để mua trà sữa, cafe. Quán cafe này cũng có cách trang trí khá đặc trưng và thu hút. Giữa màn đêm tối đen như mực, không gian ngoài quán được thắp sáng đèn lung linh, đặc biệt còn được decor bằng chữ "HA NOI" sáng lấp lánh. Nơi đây không chỉ trở thành địa điểm ngắm cảnh mà còn là background chụp ảnh cực kỳ ảo diệu.

Người trẻ háo hức

Không khó để nhận ra hầu hết những người chọn đi cafe từ 4h sáng đều là các bạn trẻ. Các "nam thanh nữ tú" thường đi theo nhóm bạn, cặp đôi. Trên gương mặt của từng người đều hiện lên sự chờ mong, tươi vui chứ không hề có dấu hiệu gì của sự uể oải hay buồn ngủ.

Check-in ở quán cafe lúc 4 giờ sáng, thế nhưng nhiều bạn nữ đã tươm tất áo váy, trang điểm tỉ mỉ để chụp ảnh "sống ảo". Hà Trang (21 tuổi - Đống Đa) chia sẻ: "Em đến đây cùng bạn, mấy đứa em rủ nhau sang nhà 1 đứa ngủ lại, sau đó dậy từ lúc 2h sáng để make-up, làm tóc, mặc đồ rồi đến đây"

Hay không cần mất nhiều thời gian make-up như Hà Trang, nhưng Khánh Linh (25 tuổi - Văn Điển) do nhà ở cách xa quán cafe nhưng cũng phải dậy sớm để "đi chill".

Theo một số bạn trẻ đã có trải nghiệm đi cafe 4h sáng, nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng do tò mò nên cũng muốn đến xem thử; một số thì do chơi cùng 1 hội bạn cùng nhau rủ rê; một số khác lại cho rằng cảm giác ngồi cafe từ lúc trời còn tối đến khi đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới là vô cùng đặc biệt. Bên cạnh đó, cũng có một số do đi làm ca tối về muộn nên ghé vào luôn.

Người "già" chê bai

Hoàng Anh (33 tuổi - Đống Đa) sau 1 buổi "đu trend" về bày tỏ sự thất vọng: "Thực sự không có gì đặc biệt hết, dậy thì sớm, sáng ngày ra đi làm cứ ngủ gà ngủ gật người lơ tơ mơ cả ngày. Hơn nữa buổi sáng đi cafe vào giờ đó chưa ăn gì nên mình bị say cafe. Đúng chỉ đú trend đúng 1 lần rồi chặt tay chừa thôi".

Đó cũng làm cảm giác của nhiều người bắt đầu "có tuổi" khi được nhắc về trào lưu đi cafe lúc 4h sáng. Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bày tỏ sự khó hiểu với giờ đi cafe có phần oái ăm này: "Đi cafe từ cái giờ gà chưa gáy, không hiểu nổi cũng bỏ tiền ra mà sao phải làm khổ mình như vậy", "trend gì lạ vậy, đi học thì muộn lên muộn xuống, thế mà đi cafe thì như ai hối đi rất đúng giờ".

Nhiều người cũng cho rằng di chuyển vào lúc tờ mờ sáng như vậy, nhất là đối với những bạn nữ là rất nguy hiểm. Một số người đã có gia đình, con cái thì cũng không thể nào sắp xếp để đi cafe vào cái giờ cả nhà đang say giấc nồng.

Khác với những bạn trẻ - thường được cho là "tỷ phú thời gian", thì nhiều người tầm ngoài 30 tuổi cần phải cân đối thời gian hơn, sao cho phù hợp để không vì 1 buổi "đi chill" mà ảnh hưởng đến kế hoạch công việc, cuộc sống.