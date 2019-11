Tranh giành “địa bàn”, xe ôm đánh ông cụ 80 tuổi gãy xương sườn gây phẫn nộ

Sáng ngày 12/11, người dùng mạng xã hội xôn xao thông tin một ông già 80 tuổi bị một xe ôm đánh dã man, người đầy máu. Theo đó, ông Dương Đức Lâm (SN 1940, trú tại ngõ Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt. Con trai mất sớm, hai ông bà già sống nương tựa vào nhau. Bản thân ông Lâm cũng mắc bệnh tai biến, mới khỏi được gần đây. Cuộc sống khó khăn nên ông Lâm ra ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, phường Cống Vị để hành nghề xe ôm. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 thì bị Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú phường Liễu Giai) ra chửi bới, đánh đập dã man với lý do "tranh giành địa bàn". Theo một nhân chứng, ông Lâm bị tên xe ôm côn đồ dùng súng cao su tự chế bắn vào người và đấm liên tục vào mặt. Nếu không có nhiều người can ngăn không biết ông cụ sẽ còn bị đánh ra sao. Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ vẻ bức xúc trước hành động côn đồ của gã xe ôm truyền thống. "Loại này phải có ai đấm cho nó gãy xương xem nó có đau không mà nó đánh người bằng tuổi bố nó như thế" - Người dùng T.T.Q bình luận. Vợ ông Lâm cho biết hiện tại ông đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 354. Ông bị gãy xương sườn và đa chấn thương. Hiện Công an phường Cống Vị đã vào cuộc, tạm giữ đối với Phạm Ngọc Lân để lấy lời khai. Được biết, gia đình Lân cũng đã đến viện xin giảng hoà với với vợ chồng ông Lâm. Phẫn nộ nam thanh niên đánh ông già dã man giữa phố - Nguồn: Youtube

Sáng ngày 12/11, người dùng mạng xã hội xôn xao thông tin một ông già 80 tuổi bị một xe ôm đánh dã man, người đầy máu. Theo đó, ông Dương Đức Lâm (SN 1940, trú tại ngõ Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt. Con trai mất sớm, hai ông bà già sống nương tựa vào nhau. Bản thân ông Lâm cũng mắc bệnh tai biến, mới khỏi được gần đây. Cuộc sống khó khăn nên ông Lâm ra ngã tư Liễu Giai - Đội Cấn, phường Cống Vị để hành nghề xe ôm. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 thì bị Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú phường Liễu Giai) ra chửi bới, đánh đập dã man với lý do "tranh giành địa bàn". Theo một nhân chứng, ông Lâm bị tên xe ôm côn đồ dùng súng cao su tự chế bắn vào người và đấm liên tục vào mặt. Nếu không có nhiều người can ngăn không biết ông cụ sẽ còn bị đánh ra sao. Ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ vẻ bức xúc trước hành động côn đồ của gã xe ôm truyền thống . "Loại này phải có ai đấm cho nó gãy xương xem nó có đau không mà nó đánh người bằng tuổi bố nó như thế" - Người dùng T.T.Q bình luận. Vợ ông Lâm cho biết hiện tại ông đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 354. Ông bị gãy xương sườn và đa chấn thương. Hiện Công an phường Cống Vị đã vào cuộc, tạm giữ đối với Phạm Ngọc Lân để lấy lời khai. Được biết, gia đình Lân cũng đã đến viện xin giảng hoà với với vợ chồng ông Lâm. Phẫn nộ nam thanh niên đánh ông già dã man giữa phố - Nguồn: Youtube