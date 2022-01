Trang Nemo có động thái gây tranh cãi sau lùm xùm “đi đường quyền“

Thời gian qua, cuộc xô xát giữa 2 chủ shop thời trang Trang Nemo và Trần My là chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Sau ồn ào "đi đường quyền" đó, hot girl Trang Nemo đang là tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Phần đông cho rằng Trần My đến xin lỗi thiện chí nhưng Trang Nemo lại tỏ thái độ hách dịch. Mới đây, hot girl bán hàng online này đã đăng tải clip mới. Trong đó, Trang Nemo diện bộ áo dài, hát ca khúc Chuyện Cũ Bỏ Qua. Dù chưa rõ mục đích bà mẹ trẻ đăng clip này là gì nhưng cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân, để lại bình luận dưới video. Phần lớn cư dân mạng đều khuyên Trang Nemo nên có một lời xin lỗi đến người liên quan để kết thúc lùm xùm. Trước đó khi chia sẻ việc làm từ thiện, cụ thể là Trang Nemo đăng ảnh hóa đơn chuyển khoản 10 triệu đồng làm từ thiện cho trường hợp một cụ bà 76 tuổi mới qua đời nhưng không có tiền lo ma chay do nhà nghèo, cô nàng đã gây tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng cô nàng đang "cố tẩy trắng" mọi lùm xùm bằng việc từ thiện, hay cố tỏ ra như bình thường, bình thản mở trang cá nhân, cập nhật ảnh bán hàng. Hành động của Trang Nemo trước đó như giật khẩu trang của cô gái áo trắng tên K. cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến ẩu đả. Trang Nemo đang bị netizen tấn công trên mạng xã hội. Họ tràn vào Facebook cá nhân và các trang bán hàng của cô để chửi bới, đánh giá 1 sao. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, nổi danh trên MXH với danh xưng "hot girl bán hàng online". Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng mà gái xinh Trang Nemo gây chú ý từ trước đó. Sắc vóc xinh đẹp của Trang Nemo chính là nguyên nhân để cô nàng thu hút lượng tương tác "khủng" mỗi lần livestream quảng cáo bán quần áo. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

Thời gian qua, cuộc xô xát giữa 2 chủ shop thời trang Trang Nemo và Trần My là chủ đề khiến cộng đồng mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Sau ồn ào "đi đường quyền" đó, hot girl Trang Nemo đang là tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Phần đông cho rằng Trần My đến xin lỗi thiện chí nhưng Trang Nemo lại tỏ thái độ hách dịch. Mới đây, hot girl bán hàng online này đã đăng tải clip mới. Trong đó, Trang Nemo diện bộ áo dài, hát ca khúc Chuyện Cũ Bỏ Qua. Dù chưa rõ mục đích bà mẹ trẻ đăng clip này là gì nhưng cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân, để lại bình luận dưới video. Phần lớn cư dân mạng đều khuyên Trang Nemo nên có một lời xin lỗi đến người liên quan để kết thúc lùm xùm. Trước đó khi chia sẻ việc làm từ thiện, cụ thể là Trang Nemo đăng ảnh hóa đơn chuyển khoản 10 triệu đồng làm từ thiện cho trường hợp một cụ bà 76 tuổi mới qua đời nhưng không có tiền lo ma chay do nhà nghèo, cô nàng đã gây tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng cô nàng đang "cố tẩy trắng" mọi lùm xùm bằng việc từ thiện, hay cố tỏ ra như bình thường, bình thản mở trang cá nhân, cập nhật ảnh bán hàng. Hành động của Trang Nemo trước đó như giật khẩu trang của cô gái áo trắng tên K. cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến ẩu đả. Trang Nemo đang bị netizen tấn công trên mạng xã hội. Họ tràn vào Facebook cá nhân và các trang bán hàng của cô để chửi bới, đánh giá 1 sao. Trang Nemo tên thật là Nguyễn Hương Trang, nổi danh trên MXH với danh xưng "hot girl bán hàng online". Nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng mà gái xinh Trang Nemo gây chú ý từ trước đó. Sắc vóc xinh đẹp của Trang Nemo chính là nguyên nhân để cô nàng thu hút lượng tương tác "khủng" mỗi lần livestream quảng cáo bán quần áo. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar