Trai đẹp cởi 6 múi cuồn cuộn bán quất gây bão mạng

Mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh trai đẹp 6 múi bán quất khiến chị em mê mẩn vì thân hình quá tuyệt vời. Trai đẹp thân hình 6 múi bán quất giữa phố được ghi lại khi chỉ mặc độc một chiếc quần bò, đội mũ cực ngầu và mang khẩu trang để lộ thân hình cuồn cuộn mà dân tình chỉ cần nhìn thôi cũng đủ điêu đứng. Điều đặc biệt đó là chàng trai 6 múi này nhìn lực lưỡng vậy nhưng cực kỳ chịu khó, vừa đứng ngoài vỉa hè chào mời bán quất cảnh vừa chăm chút, tưới nước cho từng chậu cây cực kỳ cẩn thận. Đến ngay cả hành động ngồi xuống bê chậu quất thôi cũng đủ khiến chị em phải xuýt xoa vì quá đẹp và quyến rũ rồi. Nhìn những hình ảnh này, không ít chị em dò hỏi cho bằng được nam thanh niên bán quất chỗ nào để còn ra đặt hàng. Trước đó, hình ảnh một chàng trai đứng bán dưa hấu giữa đường Phạm Ngọc Thạch - TP HCM được dân mạng gọi bằng biệt danh "Mai An Tiêm" cũng gây bão mạng. Chàng Mai An Tiêm bán dưa hấu khiến nhiều người điêu đứng bởi thân hình "đẹp như tạc" của mình. Được biết, hình ảnh bắt chước Mai An Tiêm đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác và cả lời khen từ đông đảo cư dân mạng. Cuối cùng sau khi truy lùng thì mọi người đã biết được rằng trai đẹp bán dưa giữa TP HCM là một chuyên gia thể hình có tiếng. Anh là người Hàn Quốc và trên trang cá nhân thường chia sẻ những hình ảnh khoe cơ thể cường tráng, quyến rũ. Chàng "Mai An Tiêm" bán dưa giữa Sài Gòn này có tên là Lee Won, người Hàn Quốc. Theo dõi trang cá nhân của Lee Won, thật sự không quá khó để tìm ra những tấm hình khoe thân hình cuốn hút.

