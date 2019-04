Quán ăn trai đẹp 6 mũi cởi trần bên lề đường Hà Nội gây xôn xao

Nhiều ngày nay, thời tiết nắng nóng khắp cả nước luôn ở mức cảnh báo cao. Khoảng thời gian từ 12h đến 15h mỗi ngày, nền nhiệt của Hà Nội và TP.HCM luôn vượt ngưỡng 40 độ C, ngoài đường còn chạm mốc 43 độ C do bêtông hoá và người đông đúc.



Thế nhưng, độ nóng của thời tiết Hà Nội xem ra còn chưa đủ nhiệt bằng quán ăn lề đường với dàn nhân viên cực phẩm dưới đây.

Mới đây, trên trang mạng xã hội đã truyền tay nhau địa chỉ của một quán ăn thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, chưa cần biết đồ ăn ngon cỡ nào, cư dân mạng đã không khỏi suýt xoa bởi những bức ảnh cực nóng của dàn nhân viên vừa điển trai, vừa khoe body 6 múi giữa tiết trời nóng đổ lửa.

Hình ảnh dàn nhân viên cực phẩm với body 6 múi.

Quán có 4 chàng nhân viên luôn sẵn sàng cởi áo khoe body. Được biết, dịch vụ này cũng từng xuất hiện tại các quán ăn, khu du lịch tại Thái Lan.

Những bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 30.000 lượt chia sẻ và bình luận. Đa phần mọi người thích thú trước độ ‘nóng bỏng’ của dàn nhân viên cực phẩm, đồng thời muốn tìm tới quán ăn lạ lẫm này.

“40 độ C ngoài trời có nóng đấy, nhưng sao bằng con tim em nóng vì mấy anh” - bạn Q.N chia sẻ.

“Mùa nóng cởi tí có sao đâu, quan trọng thức ăn ngon là được” - bạn T.A để lại lời nhắn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cho rằng quán chỉ mang tính chất PR, không đảm bảo vệ sinh khi phục vụ theo phong cách như vậy.

“Thật sự quán ăn mà cởi quần áo thì không đảm bảo vệ sinh lắm, nhỡ may đổ mồ hôi lên đồ ăn của khách thì sao?” - bạn N.A chia sẻ.

“Không biết người ăn sẽ quan tâm thức ăn hay quan tâm tới nhân viên nữa…” - bạn A.T nói.

Hiện bức ảnh vẫn nhận sự quan tâm từ mọi người.