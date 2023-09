Toàn cảnh căn hộ Đoàn Văn Hậu và vợ tương lai sẽ sinh sống

Vài ngày trước, Đoàn Văn Hậu vui mừng thông báo việc bạn gái Doãn Hải My đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Dự kiến, Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm tới. Nhiều người cũng tò mò về mái ấm mà cả hai sẽ ở đâu sau khi về chung một nhà. Nhiều cư dân mạng cho rằng đó chính là căn hộ được chàng cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội mua từ năm 2021 và mới tân gia gần đây. Mới đây, trong video tân gia nhà mới do Hoàng Kim Ngọc - một người chị thân thiết với Đoàn Văn Hậu chia sẻ, không gian bên trong căn nhà của chàng cầu thủ cũng được tiết lộ. Theo đó, căn hộ mà Văn Hậu sở hữu có thiết kế đơn giản và hiện đại với tone màu đen trắng là chủ đạo. Đặc biệt trong nhà có rất nhiều đồ nội thất, đồ trang trí hiện đại và đắt tiền. Chính vì thế mà người chị em thân thiết với Đoàn Văn Hậu đã nhận xét: “Ông này được cái tính tỉ mỉ, mua cái gì cũng rất xịn xò, nghiên cứu rất kỹ lưỡng”. Theo tìm hiểu, mức giá thấp nhất của một căn hộ tại chung cư mà Đoàn Văn Hậu đang ở cũng không dưới 5 tỷ đồng. Điều đó càng khiến cho cổ động viên ngưỡng mộ với một Đoàn Văn Hậu tuổi trẻ tài cao. Bởi chung cư mà nam cầu thủ vừa mua căn hộ thuộc diện cao cấp và có tầm giá nhất nhì ở khu vực Hà Nội. Một chi tiết nổi bật khác ở căn hộ của Đoàn Văn Hậu chính là view xịn xò. Từ ban công lẫn phòng tắm đều có thể nhìn thẳng ra SVĐ Mỹ Đình và nhiều khu vực khác trong thành phố, ngắm pháo hoa trong dịp lễ Tết cực đỉnh. Không chỉ có nhà đẹp, xe sang, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu loạt đồ hiệu từ quần áo, giày dép đến đồng hồ đắt tiền. Trong đoạn clip được đăng tải, anh chàng thú cầu thủ được hé lộ có chơi Bearbrick đắt đỏ, giá trị một trong những chú gấu đồ chơi của Văn Hậu lên đến 50 triệu khiến dân tình trầm trồ.

